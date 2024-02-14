كريدي أجريكول يقترح توزيع 2.47 جنيه للسهم

MENAFN - Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، توزيع نقدي بقيمة 2.47 جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.

وتضاعفت أرباح بنك كريدي أجريكول مصر، 1.1 مرة خلال العام الماضي، لتصل 5.17 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.4 مليار جنيه في 2022.

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وزادت إيرادات البنك في العام الماضي لتصل 11.95 مليار جنيه، مقابل إيرادات 6.3 مليار جنيه في 2022.

وارتفعت أرباح بنك كريدي أجريكول مصر، بنسبة 137.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 3.8 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.6 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.

وزاد صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ليصل 5.22 مليار جنيه، مقابل 2.59 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الأسبق.