كريدي أجريكول يقترح توزيع 2.47 جنيه للسهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اقترح مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، توزيع نقدي بقيمة 2.47 جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
وتضاعفت أرباح بنك كريدي أجريكول مصر، 1.1 مرة خلال العام الماضي، لتصل 5.17 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.4 مليار جنيه في 2022.
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وزادت إيرادات البنك في العام الماضي لتصل 11.95 مليار جنيه، مقابل إيرادات 6.3 مليار جنيه في 2022.
وارتفعت أرباح بنك كريدي أجريكول مصر، بنسبة 137.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 3.8 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.6 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.
وزاد صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ليصل 5.22 مليار جنيه، مقابل 2.59 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الأسبق.
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