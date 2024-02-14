البنوك تحاول فك حصار التضخم عن ((الفلانتين))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن عدد من البنوك عروضاً لعملائه بمناسبة ((الفلانتين))، تنوعت بين خصومات أو كاش باك أو إتاحة التقسيط بدون فوائد لفترات محددة تنتهى معظمها فى 17 فبراير.
أعلن ((ميد بنك)) عروضاً بمناسبة عيد الحب لعملائه حاملى بطاقات البنك الائتمانية بخصومات لدى بعض المتاجر التى تستهدف هدايا التعارف عليها فى الفلانتين، وتتراوح الخصومات بين 10% و25% عند الدفع بالبطاقات الائتمانية.
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وأعلن بنك مصر، عبر موقعه الرسمى عن خصومات خاصة بالتعاون مع 25 متجراً متنوع المنتجات، بين الملابس، المطاعم، الأدوات الكتابية، تطبيقات إلكترونية، معامل التحاليل، وتتنوع الخصومات بين 5% و10% و25%، وبعضها يصل إلى 70%.
وتنطبق العروض على البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك حتى نهاية فبراير 2024، باستثناء بطاقات الشركات، والتقسيط.
وأتاح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ((SAIB)) عروض خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير، من خلال إتاحة خدمات التقسيط على 6 أشهر، وكاش باك يصل لـ10% على مبلغ المعاملة، بالإضافة إلى التقسيط بدون فوائد على 10 أشهر وكاش باك يصل إلى 25% من قيمة المعاملة.
وأوضح البنك أنه ستتم إتاحة الاستفادة من الكاش باك فى الشهر التالى للعرض.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للاستفادة من عروض التقسيط تبدأ من 3 آلاف جنيه للمعاملة الواحدة، وبحد أقصى 15 ألف جنيه للبطاقة الائتمانية الكلاسيكية و80 ألف جنيه للتيتانيوم و150 ألف جنيه للبلاتينية وعملاء ((سايب إكسلانس)).
وأضاف أن الحد الأقصى للاستفادة من عروض الكاش باك يبلغ ألف جنيه للبطاقة الكلاسيكية، وألفى جنيه لبطاقة التيتانيوم، و3 آلاف جنيه للبطاقة البلاتينية و4 آلاف جنيه لعملاء ((سايب اكسلانس)).
ويُضيف البنك مصاريف إدارية 6% على تقسيط الـ6 أشهر، و10% على مصاريف على تقسيط الـ10 أشهر.
وأعلن البنك التجارى الدولى خصومات بمناسبة عيد الحب تتراوح بين 5% و25% بالتعاون مع 8 كيانات اقتصادية ذات أنشطة متنوعة، فى السياحة والتجارة الإلكترونية والمجوهرات والحلويات وتنتهى العروض فى 17 فبراير، وتتاح تلك العروض لعملائه من قطاعات، برايم، بلس، ويلث، برايفت.
وقدم بنك كريدى أجريكول خصومات لعملائه تتراوح بين 5% و25%، بالتعاون مع 10 متاجر متنوعة فى قطاعات الصيدلة، الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، العناية الشخصية، الحلويات، النظارات.
وقدم بنك أبو ظبى التجارى عروضاً لحاملى بطاقات الخصم المباشر وأخرى للبطاقات الائتمانية، عبر كاش باك 10%، على فواتير الوقود عند الدفع ببطاقات الخصم المباشر خلال شهر فبراير 2024، بحد أقصى للكاش باك 50 جنيهاً تُضاف فى مارس.
وبالنسبة للبطاقات الائتمانية، أعلن البنك أن العميل سيحصل على ضعف نقاط المكافآت، على كل معاملة شراء محلية ببطاقتك الائتمانية خلال شهر فبراير 2024.
ويسرى العرض على مشتريات الـ((أون لاين)) والمتاجر محلياً فقط، وذلك لبطاقات الذهبية والبلاتينية والإنفينيت.
وأعلن البنك عن خصم 20% لعملائه فى متجرين متخصصين فى بيع الورود والشيكولاته.
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