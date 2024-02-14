البنوك تحاول فك حصار التضخم عن ((الفلانتين))

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن عدد من البنوك عروضاً لعملائه بمناسبة ((الفلانتين))، تنوعت بين خصومات أو كاش باك أو إتاحة التقسيط بدون فوائد لفترات محددة تنتهى معظمها فى 17 فبراير.

أعلن ((ميد بنك)) عروضاً بمناسبة عيد الحب لعملائه حاملى بطاقات البنك الائتمانية بخصومات لدى بعض المتاجر التى تستهدف هدايا التعارف عليها فى الفلانتين، وتتراوح الخصومات بين 10% و25% عند الدفع بالبطاقات الائتمانية.

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وأعلن بنك مصر، عبر موقعه الرسمى عن خصومات خاصة بالتعاون مع 25 متجراً متنوع المنتجات، بين الملابس، المطاعم، الأدوات الكتابية، تطبيقات إلكترونية، معامل التحاليل، وتتنوع الخصومات بين 5% و10% و25%، وبعضها يصل إلى 70%.

وتنطبق العروض على البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك حتى نهاية فبراير 2024، باستثناء بطاقات الشركات، والتقسيط.

وأتاح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ((SAIB)) عروض خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير، من خلال إتاحة خدمات التقسيط على 6 أشهر، وكاش باك يصل لـ10% على مبلغ المعاملة، بالإضافة إلى التقسيط بدون فوائد على 10 أشهر وكاش باك يصل إلى 25% من قيمة المعاملة.

وأوضح البنك أنه ستتم إتاحة الاستفادة من الكاش باك فى الشهر التالى للعرض.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للاستفادة من عروض التقسيط تبدأ من 3 آلاف جنيه للمعاملة الواحدة، وبحد أقصى 15 ألف جنيه للبطاقة الائتمانية الكلاسيكية و80 ألف جنيه للتيتانيوم و150 ألف جنيه للبلاتينية وعملاء ((سايب إكسلانس)).

وأضاف أن الحد الأقصى للاستفادة من عروض الكاش باك يبلغ ألف جنيه للبطاقة الكلاسيكية، وألفى جنيه لبطاقة التيتانيوم، و3 آلاف جنيه للبطاقة البلاتينية و4 آلاف جنيه لعملاء ((سايب اكسلانس)).

ويُضيف البنك مصاريف إدارية 6% على تقسيط الـ6 أشهر، و10% على مصاريف على تقسيط الـ10 أشهر.

وأعلن البنك التجارى الدولى خصومات بمناسبة عيد الحب تتراوح بين 5% و25% بالتعاون مع 8 كيانات اقتصادية ذات أنشطة متنوعة، فى السياحة والتجارة الإلكترونية والمجوهرات والحلويات وتنتهى العروض فى 17 فبراير، وتتاح تلك العروض لعملائه من قطاعات، برايم، بلس، ويلث، برايفت.

وقدم بنك كريدى أجريكول خصومات لعملائه تتراوح بين 5% و25%، بالتعاون مع 10 متاجر متنوعة فى قطاعات الصيدلة، الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، العناية الشخصية، الحلويات، النظارات.

وقدم بنك أبو ظبى التجارى عروضاً لحاملى بطاقات الخصم المباشر وأخرى للبطاقات الائتمانية، عبر كاش باك 10%، على فواتير الوقود عند الدفع ببطاقات الخصم المباشر خلال شهر فبراير 2024، بحد أقصى للكاش باك 50 جنيهاً تُضاف فى مارس.

وبالنسبة للبطاقات الائتمانية، أعلن البنك أن العميل سيحصل على ضعف نقاط المكافآت، على كل معاملة شراء محلية ببطاقتك الائتمانية خلال شهر فبراير 2024.

ويسرى العرض على مشتريات الـ((أون لاين)) والمتاجر محلياً فقط، وذلك لبطاقات الذهبية والبلاتينية والإنفينيت.

وأعلن البنك عن خصم 20% لعملائه فى متجرين متخصصين فى بيع الورود والشيكولاته.