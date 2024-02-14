Thursday, 15 February 2024 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فودافون تعتزم رفع حصتها في بي ومصاري إلى 20%

2/14/2024 11:05:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن اعنزام شركة“فودافون مصر” رفع حصتها في رأسمال شركتي“بي” و”مصاري” إلى 20% بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وأوضحت الشركة أن شركة“بساطة” (التابعة بنسبة 16.45%) تمتلك حصة تبلغ 90.01% من شركة تي.بي.إي مصر لحلول وخدمات السداد“بي”، و70.8% (حصة مباشر وغير مباشرة) في شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني“مصاري”.

موضوعات متعلقة ((أسطول)) بصدد الحصول على رخصة البيع على المكشوف خلال أيام وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات التوسع فى مصر ((معتوق بسيونى وحناوى)) مستشارًا لتأسيس مشروع الغاز المشترك بين“أدنوك” و”بى بى”

وأشارت إلى أن فودافون مصر قامت في أبريل 2022 بالاكتتاب في زيادة رأسمال كلا الشركتين لتصبح حصة ملكيتها 9.99% في كل من الشركتين.

كما تمتلك شركة“ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية”، حصة تبلغ 40.5% من رأسمال شركة بساطة.


MENAFN14022024000202011048ID1107854188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث