فودافون تعتزم رفع حصتها في بي ومصاري إلى 20%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن اعنزام شركة“فودافون مصر” رفع حصتها في رأسمال شركتي“بي” و”مصاري” إلى 20% بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وأوضحت الشركة أن شركة“بساطة” (التابعة بنسبة 16.45%) تمتلك حصة تبلغ 90.01% من شركة تي.بي.إي مصر لحلول وخدمات السداد“بي”، و70.8% (حصة مباشر وغير مباشرة) في شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني“مصاري”.
موضوعات متعلقة
((أسطول)) بصدد الحصول على رخصة البيع على المكشوف خلال أيام وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات التوسع فى مصر ((معتوق بسيونى وحناوى)) مستشارًا لتأسيس مشروع الغاز المشترك بين“أدنوك” و”بى بى”
وأشارت إلى أن فودافون مصر قامت في أبريل 2022 بالاكتتاب في زيادة رأسمال كلا الشركتين لتصبح حصة ملكيتها 9.99% في كل من الشركتين.
كما تمتلك شركة“ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية”، حصة تبلغ 40.5% من رأسمال شركة بساطة.
MENAFN14022024000202011048ID1107854188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.