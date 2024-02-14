فودافون تعتزم رفع حصتها في بي ومصاري إلى 20%

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن اعنزام شركة“فودافون مصر” رفع حصتها في رأسمال شركتي“بي” و”مصاري” إلى 20% بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وأوضحت الشركة أن شركة“بساطة” (التابعة بنسبة 16.45%) تمتلك حصة تبلغ 90.01% من شركة تي.بي.إي مصر لحلول وخدمات السداد“بي”، و70.8% (حصة مباشر وغير مباشرة) في شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني“مصاري”.

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وأشارت إلى أن فودافون مصر قامت في أبريل 2022 بالاكتتاب في زيادة رأسمال كلا الشركتين لتصبح حصة ملكيتها 9.99% في كل من الشركتين.

كما تمتلك شركة“ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية”، حصة تبلغ 40.5% من رأسمال شركة بساطة.



