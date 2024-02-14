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باريس تحقق في هجوم سيبراني استهدف الشركات الوسيطة للضمان الاجتماعي

2/14/2024 11:05:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف بعض الشركات الوسيطة الخاصة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتعرض خلاله أكثر من 33 مليون فرنسي إلى سرقة بياناتهم؛ وهو ما يشكل واحدة من أكبر عمليات الهجوم السيبراني في فرنسا.

وكشفت اللجنة الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، عن تعرض أكثر من 33 مليون فرنسي إلى سرقة بياناتهم؛ إثر هجوم إلكتروني طال موقعي الشركتين Viamedis وAlmerys، وهما مؤسستان تعملان كوسيط بين الأطباء والصيادلة من جهة وشركات التأمين الصحي من جهة أخرى.

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وتمكن المهاجمون من التسلل إلى البيانات الشخصية للمشتركين كتاريخ ميلادهم وأرقام بطاقات الضمان الاجتماعي واسم شركة التأمين الصحي وضمانات العقد المبرم، لكن اللجنة الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات والحريات.

أكدت أن الاختراق لم يمتد إلى المعلومات البنكية والبيانات الطبية وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.

وقدمت الشركتان شكوى في هذا الصدد؛ ما أدى إلى فتح تحقيق أولي، حسبما أفاد قسم مكافحة الجرائم السيبرانية في نيابة باريس.

المصدر:

MENAFN14022024000202011048ID1107854187

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