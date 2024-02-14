شبكة المشرق الإماراتية تتعاون مع إيتيدا لتوسيع عملياتها بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، و”شبكة المشرق العالمية – Mashreq Global Network” الإماراتية، للتوسع في خدمات أعمال مركز الشركة بمصر.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير 300 فرصة عمل للكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى موجهة لأنشطة تصدير خدمات الأعمال المصرفية، وذلك خلال مدة الاتفاقية والتي تبلغ ثلاث سنوات.
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وبموجب هذه الاتفاقية؛ ستقوم“شبكة المشرق العالمية” بتوسيع عملياتها في مصر، والتي تتضمن تقديم خدمات تحليل البيانات، وذكاء الأعمال، والتدقيق الداخلي، وإدارة الائتمان، وغيرها من الخدمات المالية والبنكية في مجالات منها إدارة المخاطر، وإدارة المنتجات، والتي تقوم الشركة بتصديرها من مصر لعملاء بنك المشرق الإماراتي.
من جانبه قال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”:“نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع شبكة المشرق العالمية؛ للتوسع في عملياتها بمصر؛ بما يحقق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026 من مضاعفة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل كثيفة موجهة للتصدير، حيث إن تنوع الاستثمار الأجنبي في مجال تصدير الخدمات بنظام التعهيد يعكس ثقة المستثمرين في القدرات الفنية والمهارات الرقمية للشباب المصري”.
وأضاف الظاهر:“مصر تعد من الدول الرائدة في مجال تصدير الخدمات ولها مكانة مرموقة عالمياً، حيث تتميز عن غيرها من الدول المنافسة بتنوع وجودة الخدمات التي تقوم بتصديرها للعديد من الأسواق وفي مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، منها: تعهيد خدمات الأعمال التجارية والخدمات المالية والبنكية، والخدمات المُشتركة، وكذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المُدمجة، والبحث والتطوير وخدمات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات”.
وصرح مارك إدوارد، رئيس العمليات بمجموعة المشرق:“يمثل الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بداية فصل جديد بتوسيع نطاق عملنا في مصر، تعاوناً مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بما يعكس ثقتنا في المهارات الاستثنائية وقدرات القوى العاملة المصرية”.
وأضاف:“نحن ملتزمون ليس فقط بتعزيز تواجدنا في مصر، ولكن أيضاً بالمساهمة في نمو الصادرات الرقمية في البلاد، وهذه الشراكة دليل على الأهمية الاستراتيجية لمصر في خارطتنا العالمية، ونتطلع إلى تحقيق تعاون ناجح يخلق فرصًا للجميع ويفتح آفاقا لا حدود لها”.
جدير بالذكر أن شبكة المشرق العالمية المملوكة بالكامل لمجموعة المشرق بالإمارات كانت قد تأسست في 3 مقرات رئيسية: مصر والهند وباكستان، وتعد الذراع التشغيلية لمجموعة المشرق، حيث يتم تعيين الموظف من مصر للالتحاق بالمجموعة، وتتابعه الإدارة المختصة في دبي.
ويعمل بشبكة المشرق العالمية في مصر حالياً 116 موظفاً في مختلف قطاعات البنك، مثل: التجزئة، الشركات، خدمة العملاء، الشئون القانونية، المراجعة الداخلية، التسويق، الاتصال المؤسسي، وقطاع الالتزام.
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