شبكة المشرق الإماراتية تتعاون مع إيتيدا لتوسيع عملياتها بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، و”شبكة المشرق العالمية – Mashreq Global Network” الإماراتية، للتوسع في خدمات أعمال مركز الشركة بمصر.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير 300 فرصة عمل للكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى موجهة لأنشطة تصدير خدمات الأعمال المصرفية، وذلك خلال مدة الاتفاقية والتي تبلغ ثلاث سنوات.

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وبموجب هذه الاتفاقية؛ ستقوم“شبكة المشرق العالمية” بتوسيع عملياتها في مصر، والتي تتضمن تقديم خدمات تحليل البيانات، وذكاء الأعمال، والتدقيق الداخلي، وإدارة الائتمان، وغيرها من الخدمات المالية والبنكية في مجالات منها إدارة المخاطر، وإدارة المنتجات، والتي تقوم الشركة بتصديرها من مصر لعملاء بنك المشرق الإماراتي.

من جانبه قال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”:“نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع شبكة المشرق العالمية؛ للتوسع في عملياتها بمصر؛ بما يحقق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026 من مضاعفة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل كثيفة موجهة للتصدير، حيث إن تنوع الاستثمار الأجنبي في مجال تصدير الخدمات بنظام التعهيد يعكس ثقة المستثمرين في القدرات الفنية والمهارات الرقمية للشباب المصري”.

وأضاف الظاهر:“مصر تعد من الدول الرائدة في مجال تصدير الخدمات ولها مكانة مرموقة عالمياً، حيث تتميز عن غيرها من الدول المنافسة بتنوع وجودة الخدمات التي تقوم بتصديرها للعديد من الأسواق وفي مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، منها: تعهيد خدمات الأعمال التجارية والخدمات المالية والبنكية، والخدمات المُشتركة، وكذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المُدمجة، والبحث والتطوير وخدمات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات”.

وصرح مارك إدوارد، رئيس العمليات بمجموعة المشرق:“يمثل الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بداية فصل جديد بتوسيع نطاق عملنا في مصر، تعاوناً مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بما يعكس ثقتنا في المهارات الاستثنائية وقدرات القوى العاملة المصرية”.

وأضاف:“نحن ملتزمون ليس فقط بتعزيز تواجدنا في مصر، ولكن أيضاً بالمساهمة في نمو الصادرات الرقمية في البلاد، وهذه الشراكة دليل على الأهمية الاستراتيجية لمصر في خارطتنا العالمية، ونتطلع إلى تحقيق تعاون ناجح يخلق فرصًا للجميع ويفتح آفاقا لا حدود لها”.

جدير بالذكر أن شبكة المشرق العالمية المملوكة بالكامل لمجموعة المشرق بالإمارات كانت قد تأسست في 3 مقرات رئيسية: مصر والهند وباكستان، وتعد الذراع التشغيلية لمجموعة المشرق، حيث يتم تعيين الموظف من مصر للالتحاق بالمجموعة، وتتابعه الإدارة المختصة في دبي.

ويعمل بشبكة المشرق العالمية في مصر حالياً 116 موظفاً في مختلف قطاعات البنك، مثل: التجزئة، الشركات، خدمة العملاء، الشئون القانونية، المراجعة الداخلية، التسويق، الاتصال المؤسسي، وقطاع الالتزام.