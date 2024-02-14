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انطلاق منصة تَفْوِيلَة المصرية لدعم التحول الرقمى لإدارة مدفوعات المركبات

2/14/2024 11:05:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انطلقت رسميًا شركة“تَفْوِيلَة” المصرية الناشئة المتخصصة فى مَيْكَنَة منظومة إدارة مدفوعات أسطول المركبات فى مصر؛ حيث أُسِّسَت الشركة على يد رائد الأعمال“مروان الشايب”، وهى تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، والحَدِّ من التَّلَاعُب فى مدفوعات الخدمات الخاصة بالمركبات المملوكة للشركات والمنشآت.

وتهدف منصة“تَفْوِيلَة” إلى خدمة قطاع المركبات بمصر، الذى يضم أكثر من 10 ملايين مركبة، بحجم تعاملات يتجاوز 300 مليار جنيه سنويًّا، لكن يتمُّ ذلك عَبْرَ تعاملات نقدية“كاش” تُقَدَّرُ بـ 95%، وهو ما يجعلها فى أشد الاحتياج إلى وجود منظومة رقمية قادرة على الحَدِّ من التداول النقدى ومنع التلاعب.

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وخلال فترة ما قبل الانطلاق، نجحت“تَفْوِيلَة” فى إبرام شراكات مع حوالى 231 محطة وقود داخل 10 محافظات على مستوى الجمهورية، مما يُتيح لعملاء“تَفْوِيلَة” الحصول على خدمة إدارة أساطيل سهلة وآمنة.

وقال مروان الشايب، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة تَفْوِيلَة:“مدفوعات قطاع النقل داخل مصر تحتاج إلى عملية تحوُّل رقمى متكامل، ومن هنا قُمْنَا بإتاحة الحل التكنولوجى القادر على إدارة أسطول المركبات للمؤسسات، والذى يمتاز بقُدْرَتِهِ على تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الشفافية، وليس هذا فقط؛ بل يساهم نظام تَفْوِيلَة فى إتاحة بياناتٍ ذات قيمة لتُساعد العملاء على تحسين أعمالهم، وترشيد استهلاك الوقود”.

وأضاف الشايب:“فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فإن جميع المؤسسات تحتاج إلى أنظمة متطورة تساعدها على خفض التكاليف وزيادة الرِّبْحِيَّة عبر وسائل سهلة ومُريحة، لذلك قُمْنَا بمراعاة تلك الجوانب داخل منظومة إدارة أساطيل المركبات من تَفْوِيلَة، التى تحمى المؤسسات من المغالطات المالية بعد القضاء على التعامل النقدى، بجانب تحسين تجربة العميل عَبْرَ إتاحة تجربة دفع أسرع وأكثر أمانًا فى محطات الخدمة ومحطات غسيل السيارات، كذلك تساعدهم على زيادة المبيعات؛ عَبْرَ السماح للتجار بتقديم صفقات حصرية وبرامج ولاء، مما يعزِّز التفاعلَ مع العملاء، والأمر الأهم هو مساعدة المؤسسات على اتخاذ قراراتٍ قائمة على البيانات عَبْرَ تزويد مديرى الأسطول بتحليلات فعَّالة لتحسين استهلاك الوقود وجداول الصيانة وتخطيط الطرق”.

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