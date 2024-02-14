انطلاق منصة تَفْوِيلَة المصرية لدعم التحول الرقمى لإدارة مدفوعات المركبات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انطلقت رسميًا شركة“تَفْوِيلَة” المصرية الناشئة المتخصصة فى مَيْكَنَة منظومة إدارة مدفوعات أسطول المركبات فى مصر؛ حيث أُسِّسَت الشركة على يد رائد الأعمال“مروان الشايب”، وهى تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، والحَدِّ من التَّلَاعُب فى مدفوعات الخدمات الخاصة بالمركبات المملوكة للشركات والمنشآت.
وتهدف منصة“تَفْوِيلَة” إلى خدمة قطاع المركبات بمصر، الذى يضم أكثر من 10 ملايين مركبة، بحجم تعاملات يتجاوز 300 مليار جنيه سنويًّا، لكن يتمُّ ذلك عَبْرَ تعاملات نقدية“كاش” تُقَدَّرُ بـ 95%، وهو ما يجعلها فى أشد الاحتياج إلى وجود منظومة رقمية قادرة على الحَدِّ من التداول النقدى ومنع التلاعب.
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وخلال فترة ما قبل الانطلاق، نجحت“تَفْوِيلَة” فى إبرام شراكات مع حوالى 231 محطة وقود داخل 10 محافظات على مستوى الجمهورية، مما يُتيح لعملاء“تَفْوِيلَة” الحصول على خدمة إدارة أساطيل سهلة وآمنة.
وقال مروان الشايب، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة تَفْوِيلَة:“مدفوعات قطاع النقل داخل مصر تحتاج إلى عملية تحوُّل رقمى متكامل، ومن هنا قُمْنَا بإتاحة الحل التكنولوجى القادر على إدارة أسطول المركبات للمؤسسات، والذى يمتاز بقُدْرَتِهِ على تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الشفافية، وليس هذا فقط؛ بل يساهم نظام تَفْوِيلَة فى إتاحة بياناتٍ ذات قيمة لتُساعد العملاء على تحسين أعمالهم، وترشيد استهلاك الوقود”.
وأضاف الشايب:“فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فإن جميع المؤسسات تحتاج إلى أنظمة متطورة تساعدها على خفض التكاليف وزيادة الرِّبْحِيَّة عبر وسائل سهلة ومُريحة، لذلك قُمْنَا بمراعاة تلك الجوانب داخل منظومة إدارة أساطيل المركبات من تَفْوِيلَة، التى تحمى المؤسسات من المغالطات المالية بعد القضاء على التعامل النقدى، بجانب تحسين تجربة العميل عَبْرَ إتاحة تجربة دفع أسرع وأكثر أمانًا فى محطات الخدمة ومحطات غسيل السيارات، كذلك تساعدهم على زيادة المبيعات؛ عَبْرَ السماح للتجار بتقديم صفقات حصرية وبرامج ولاء، مما يعزِّز التفاعلَ مع العملاء، والأمر الأهم هو مساعدة المؤسسات على اتخاذ قراراتٍ قائمة على البيانات عَبْرَ تزويد مديرى الأسطول بتحليلات فعَّالة لتحسين استهلاك الوقود وجداول الصيانة وتخطيط الطرق”.
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