فودافون مصر بصدد رفع حصتها في شركتي مدفوعات تابعتين لـبساطة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، أنها بصدد إتمام صفقة رفع حصة فودافون مصر في كل من الشركتين التابعتين لها شركة تي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد- بي، وشركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني -مصاري، من 10% تقريبًا إلى 20% بعد موافقة البنك المركزي المصري على الصفقة.

وبموجب رفع حصة فودافون مصر في الشركتين التابعتين، يسعى الطرفين إلى فتح مجالات تعاون لتحقيق تحول رقمي شامل في قطاع المدفوعات الإلكترونية تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي. وبدورها، تعزز هذه الصفقة من خطط النمو والتوسع التي تستهدفها بساطة من خلال إطلاق عدد من الخدمات المختلفة والمميزة خلال العام الجاري بالتعاون مع شريك موثوق عالمياً، والتي من شأنها تحقيق طفرة في قطاع المدفوعات المالية، والوصول لعدد أكبر من العملاء بهدف تعزيز مفهوم الشمول المالي.

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ومن جانبه قال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة“بساطة” القابضة للمدفوعات المالية، إن الخطوة علامة مهمة في مسيرة بساطة، متطلعًا من خلالها إلى فتح المزيد من مجالات التعاون مع فودافون بهدف تسهيل ودعم التطور التكنولوجي وتعزيز الشمول المالي في مصر ودعم جهود الحكومة المصرية للتحول الرقمي.

وقال كريم عيد، رئيس القطاع التجاري بشركة فودافون مصر:“تعتبر فودافون أولى شركات الإتصالات التي أولت اهتماما كبيراً لمفهوم الشمول المالي وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني منذ سنوات، ونسعى دائماً لإبرام شراكات إستراتيجية لتوسيع نطاق تقديم تلك الخدمات لأكبر عدد من العملاء، وإستكمالاً للنجاح الذي حققته شراكتنا مع بساطة تم الإعلان عن زيادة حصة فودافون ل20% بعد الموافقات اللازمة، ونتوقع أن تدعم هذة الشراكة رؤية فودافون والدولة في تحقيق الشمول المالي، وستضمن وصول خدمات الدفع الإلكتروني لجميع الفئات.”

وتقدم بساطة من خلال الشركات التابعة أكثر من 3200 خدمة مالية متنوعة، من خلال شبكة واسعة ومميزة وآمنة تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع. واستطاعت بساطة الوصول إلى أكثر من 40 مليون عميل ومحفظة إلكترونية مفعلة خلال فترة زمنية بسيطة، لتعمل بذلك على تقديم جميع خدمات الدفع الإلكتروني الموحدة التي يحتاجها الفرد في تعاملاته اليومية المختلفة، بما في ذلك سداد فواتير، الكهرباء والغاز والمياه، المدفوعات التعليمية، شركات التأمين، مع إمكانية دفع أقساط خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا .(BNPL)

وتأسست بساطة عام 2022 بعد اندماج عمليات شركتي“مصاري” و”بي” لخدمات الدفع الذكي مدعومة بهيكل مساهمين ومستثمرين من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري.