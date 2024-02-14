بدء تسليم فيلات كمبوند مزارين في مدينة العلمين الجديدة أبريل المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة.
واستعرض الجزار، موقف دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل وصيانة أبراج المنطقة الشاطئية، والجداول الزمنية للانتهاء من الوحدات السكنية بعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة لتسليمها لحاجزيها، حيث سيبدأ تسليم الفيلات بمشروع الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري“مزارين” لحاجزيها من شهر أبريل المقبل.
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كما استمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مشددا على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى.
وأكد الوزير أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة“إحدى مدن الجيل الرابع”، من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حالياً، نظراً للموقع المتميز للمدينة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري“مزارين”، والحى اللاتينى، ومشروع“سكن مصر” والمدينة التراثية، وغيرها.
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