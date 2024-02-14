بدء تسليم فيلات كمبوند مزارين في مدينة العلمين الجديدة أبريل المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة.

واستعرض الجزار، موقف دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل وصيانة أبراج المنطقة الشاطئية، والجداول الزمنية للانتهاء من الوحدات السكنية بعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة لتسليمها لحاجزيها، حيث سيبدأ تسليم الفيلات بمشروع الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري“مزارين” لحاجزيها من شهر أبريل المقبل.

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كما استمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مشددا على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى.

وأكد الوزير أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة“إحدى مدن الجيل الرابع”، من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حالياً، نظراً للموقع المتميز للمدينة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري“مزارين”، والحى اللاتينى، ومشروع“سكن مصر” والمدينة التراثية، وغيرها.