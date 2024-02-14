10 مليارات جنيه استثمارات تايمز للتطوير بمشروع أفلين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة تايمز للتطوير العقارى التركيز على ملف التنفيذ والإسراع من وتيرة الإنشاءات بمشروع“أفلين” فى مدينة القاهرة الجديدة، ضمن خطتها للتوسع بالسوق والالتزام بجدول التسليمات مع العملاء.
وقال أحمد السرجانى، الرئيس التنفيذى لشركة تايمز للتطوير، إن مشروع“أفلين” يقام على مساحة 26 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتخطى 10 مليارات جنيه.
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وأضاف أن المشروع يضم وحدات سكنية وتجارية بمساحات متنوعة، إلى جانب مجموعة من الخدمات تشمل منطقة المطاعم، ولاند سكيب، وحمامات سباحة.
وأوضح أنه تم التعاقد مع شركتى OKO Plan وECG لوضع التصميمات والإشراف على المشروع، وذلك لضمان جودة المنتج النهائى.
وقال إن الشركة تمتلك محفظة أراضى تقدر بحوالى 258.9 ألف متر مربع، فى مدينة القاهرة الجديدة.
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