10 مليارات جنيه استثمارات تايمز للتطوير بمشروع أفلين

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة تايمز للتطوير العقارى التركيز على ملف التنفيذ والإسراع من وتيرة الإنشاءات بمشروع“أفلين” فى مدينة القاهرة الجديدة، ضمن خطتها للتوسع بالسوق والالتزام بجدول التسليمات مع العملاء.

وقال أحمد السرجانى، الرئيس التنفيذى لشركة تايمز للتطوير، إن مشروع“أفلين” يقام على مساحة 26 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتخطى 10 مليارات جنيه.

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وأضاف أن المشروع يضم وحدات سكنية وتجارية بمساحات متنوعة، إلى جانب مجموعة من الخدمات تشمل منطقة المطاعم، ولاند سكيب، وحمامات سباحة.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركتى OKO Plan وECG لوضع التصميمات والإشراف على المشروع، وذلك لضمان جودة المنتج النهائى.

وقال إن الشركة تمتلك محفظة أراضى تقدر بحوالى 258.9 ألف متر مربع، فى مدينة القاهرة الجديدة.