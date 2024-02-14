أسالدى العقارية تطرح مشروع Shades باستثمارات 2.5 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أسالدى العقارية – ASALDI Properties”، عن تدشين أعمالها فى السوق المصرى من خلال أولى مشروعاتها“Shades” بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات 2.5 مليار جنيه.

وقالت شركة“أسالدى العقارية”، فى بيان:“يمثل إطلاق المشروع خطوة جادة عقب إعلان انطلاق الشركة نهاية العام الماضى، حيث تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه على مدار 5 سنوات”.

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وأضافت الشركة، أن مشروع“Shades” عبارة عن مبنى تجارى إدارى بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن الشركة لديها خطط مدروسة للتوسع فى غرب القاهرة قريبا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية فى كافة ربوع مصر.

وقال هانى العسال، مؤسس شركة“أسالدى العقارية”، إن السوق المصرى واعد وملئ بالفرص التى يمكن الاستفادة منها فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن قوة القطاع العقارى من أهم العوامل التى ساعدت على التفكير فى إنشاء الشركة الجديدة.

وقال محمد هانى العسال، شريك ومؤسس بشركة أسالدى العقارية:“السوق العقارى المصرى سوق ضخم ويتمتع بطلب حقيقى وقوى، وقررنا البدء بتطوير هذا المشروع وتسليمه وفقًا لمعايير عالمية تلبى احتياجات العملاء فى هذه المنطقة بخدمات جديدة ومتنوعة داخل المشروع الذى تبلغ استثماراته الإجمالية 2.5 مليار جنيه”.

وأضاف أن هذا المشروع الأول فى سلسلة مشروعات متنوعة للشركة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف الشركة التوسع فى مناطق مختلفة بمحفظة مشروعات متنوعة بين السكنى والتجارى.

وتبلغ المساحة البنائية لمشروع“Shades” نحو 48 ألف متر مربع بإجمالى مساحة تأجيرية تتجاوز 18 ألف متر مربع، ويتكون المشروع من 4 طوابق تشمل مكاتب وعيادات ومطاعم ومحلات تجارية ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى طابق مخصص لانتظار السيارات يتسع لأكثر من 400 سيارة.

وقال كريم بيرم، الرئيس التنفيذى لشركة أسالدى العقارية:“يضم المشروع مجموعة كبيرة من الخدمات، ويضم مجموعة من المطاعم والكافيهات الفاخرة ومصادر طاقة متجددة وأنظمة إدارة المبانى ومصاعد سريعة الحركة وحلول لشحن السيارات الكهربائية وأنظمة حماية من الحرائق”.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2025، فقد بدأت الشركة بالفعل أعمالها بالمشروع والبيع منذ ديسمبر 2023.