أسالدى العقارية تطرح مشروع Shades باستثمارات 2.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“أسالدى العقارية – ASALDI Properties”، عن تدشين أعمالها فى السوق المصرى من خلال أولى مشروعاتها“Shades” بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات 2.5 مليار جنيه.
وقالت شركة“أسالدى العقارية”، فى بيان:“يمثل إطلاق المشروع خطوة جادة عقب إعلان انطلاق الشركة نهاية العام الماضى، حيث تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه على مدار 5 سنوات”.
موضوعات متعلقة
شراكة بين“أدير” و”باراجون” و”بى مايسترو” لدعم الحلول التكنولوجية بالقطاع العقارى سفارة اليمن تبحث إجراءات انتقالها إلى العاصمة الإدارية “مدار للتطوير العقارى” تستهدف 9 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024
وأضافت الشركة، أن مشروع“Shades” عبارة عن مبنى تجارى إدارى بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن الشركة لديها خطط مدروسة للتوسع فى غرب القاهرة قريبا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية فى كافة ربوع مصر.
وقال هانى العسال، مؤسس شركة“أسالدى العقارية”، إن السوق المصرى واعد وملئ بالفرص التى يمكن الاستفادة منها فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن قوة القطاع العقارى من أهم العوامل التى ساعدت على التفكير فى إنشاء الشركة الجديدة.
وقال محمد هانى العسال، شريك ومؤسس بشركة أسالدى العقارية:“السوق العقارى المصرى سوق ضخم ويتمتع بطلب حقيقى وقوى، وقررنا البدء بتطوير هذا المشروع وتسليمه وفقًا لمعايير عالمية تلبى احتياجات العملاء فى هذه المنطقة بخدمات جديدة ومتنوعة داخل المشروع الذى تبلغ استثماراته الإجمالية 2.5 مليار جنيه”.
وأضاف أن هذا المشروع الأول فى سلسلة مشروعات متنوعة للشركة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف الشركة التوسع فى مناطق مختلفة بمحفظة مشروعات متنوعة بين السكنى والتجارى.
وتبلغ المساحة البنائية لمشروع“Shades” نحو 48 ألف متر مربع بإجمالى مساحة تأجيرية تتجاوز 18 ألف متر مربع، ويتكون المشروع من 4 طوابق تشمل مكاتب وعيادات ومطاعم ومحلات تجارية ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى طابق مخصص لانتظار السيارات يتسع لأكثر من 400 سيارة.
وقال كريم بيرم، الرئيس التنفيذى لشركة أسالدى العقارية:“يضم المشروع مجموعة كبيرة من الخدمات، ويضم مجموعة من المطاعم والكافيهات الفاخرة ومصادر طاقة متجددة وأنظمة إدارة المبانى ومصاعد سريعة الحركة وحلول لشحن السيارات الكهربائية وأنظمة حماية من الحرائق”.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2025، فقد بدأت الشركة بالفعل أعمالها بالمشروع والبيع منذ ديسمبر 2023.
MENAFN14022024000202011048ID1107854180
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.