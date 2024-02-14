25 مليار جنيه مبيعات تطوير مصر خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة تطوير مصر للتطوير العقارى 25 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوى يتجاوز 300%.
وقالت الشركة فى بيان:“جاء النمو القوى فى مبيعات شركة تطوير مصر خلال عام 2023 مدفوعًا بطرح مراحل جديدة من مشروع ريفرز بمدينة الشيخ زايد الجديدة، وهو مشروع سكنى متكامل الخدمات على مساحة 100 فدان، مسجلًا مبيعات بلغت 2.8 مليار جنيه”.
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وأشارت الشركة إلى إطلاق مشروع Salt فى الساحل الشمالى خلال شهر مايو الماضى، والذى حقق 9.5 مليار جنيه مبيعات خلال فصل الصيف.
وانعكس إنفاق شركة تطوير مصر أكثر من 6 مليارات جنيه استثمارات خلال عام 2023، على زيادة عدد الوحدات الجاهزة للتسليم لتصل إلى 2000 وحدة.
وانتهت الشركة من تسليم 1500 وحدة خلال الـ12 شهرًا الماضية فى مشروعات“المونت جلالة” و”فوكا باى” و”دى باى” و”بلومفيلدز”.
وفى أولى خطواتها فى التوسع الخارجى، وقعت“تطوير مصر” شراكة مع مجموعة نايف الراجحى؛ لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومنتجعات السياحية بمعايير عالمية فى السعودية، كما وقعت مذكرة تفاهم مع وزارتى الاستثمار والشؤون البلدية والقروية والإسكان لبحث فرص الاستثمار بالمملكة.
وتستهدف شركة تطوير مصر، مواصلة تحقيق نموًا قياسيًا فى المبيعات بنسبة تقرب من 30% لتصل إلى 32 مليار جنيه خلال عام 2024.
كما تعتزم تسليم 2000 وحدة سكنية بمشروعاتها الحالية، واستكمال تنفيذ أنشطة تشغيلية بمشروعات الشركة الساحلية“ألمونت الجلالة، وفوكا، ودى باى”.
وبالنسبة للخطة الاستثمارية خلال العام الجديد، تعتزم شركة تطوير مصر إطلاق مراحل جديدة بمحفظة مشروعاتها، وتعزيز محفظة أراضيها عن طريق الحصول على قطع أراضى جديدة بمختلف وجهات التطوير العقارى الرئيسية إلى جانب زيادة محفظتها من المنتجات غير السكنية.
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