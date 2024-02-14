25 مليار جنيه مبيعات تطوير مصر خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة تطوير مصر للتطوير العقارى 25 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوى يتجاوز 300%.

وقالت الشركة فى بيان:“جاء النمو القوى فى مبيعات شركة تطوير مصر خلال عام 2023 مدفوعًا بطرح مراحل جديدة من مشروع ريفرز بمدينة الشيخ زايد الجديدة، وهو مشروع سكنى متكامل الخدمات على مساحة 100 فدان، مسجلًا مبيعات بلغت 2.8 مليار جنيه”.

موضوعاتشراكة بين“أدير” و”باراجون” و”بى مايسترو” لدعم الحلول التكنولوجية بالقطاع العقارى سفارة اليمن تبحث إجراءات انتقالها إلى العاصمة الإدارية “مدار للتطوير العقارى” تستهدف 9 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024

وأشارت الشركة إلى إطلاق مشروع Salt فى الساحل الشمالى خلال شهر مايو الماضى، والذى حقق 9.5 مليار جنيه مبيعات خلال فصل الصيف.

وانعكس إنفاق شركة تطوير مصر أكثر من 6 مليارات جنيه استثمارات خلال عام 2023، على زيادة عدد الوحدات الجاهزة للتسليم لتصل إلى 2000 وحدة.

وانتهت الشركة من تسليم 1500 وحدة خلال الـ12 شهرًا الماضية فى مشروعات“المونت جلالة” و”فوكا باى” و”دى باى” و”بلومفيلدز”.

وفى أولى خطواتها فى التوسع الخارجى، وقعت“تطوير مصر” شراكة مع مجموعة نايف الراجحى؛ لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومنتجعات السياحية بمعايير عالمية فى السعودية، كما وقعت مذكرة تفاهم مع وزارتى الاستثمار والشؤون البلدية والقروية والإسكان لبحث فرص الاستثمار بالمملكة.

وتستهدف شركة تطوير مصر، مواصلة تحقيق نموًا قياسيًا فى المبيعات بنسبة تقرب من 30% لتصل إلى 32 مليار جنيه خلال عام 2024.

كما تعتزم تسليم 2000 وحدة سكنية بمشروعاتها الحالية، واستكمال تنفيذ أنشطة تشغيلية بمشروعات الشركة الساحلية“ألمونت الجلالة، وفوكا، ودى باى”.

وبالنسبة للخطة الاستثمارية خلال العام الجديد، تعتزم شركة تطوير مصر إطلاق مراحل جديدة بمحفظة مشروعاتها، وتعزيز محفظة أراضيها عن طريق الحصول على قطع أراضى جديدة بمختلف وجهات التطوير العقارى الرئيسية إلى جانب زيادة محفظتها من المنتجات غير السكنية.