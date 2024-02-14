شركات التطوير العقارى تبحث عن حلول تمويلية جديدة

تسعى شركات الاستثمار العقارى لتوفير حلول تمويلية جديدة لاستكمال مشروعاتها، فى ظل زيادة سعر الفائدة على الإقراض لمستويات مرتفعة، ما يرفع من تكلفة تنفيذ المشروعات.

ويرى خبراء ومتعاملون بقطاعى التطوير والتمويل العقارى، أن التحدى الأكبر أمام الشركات العقارية فى الوقت الحالى هو تدبير التمويلات اللازمة لاستكمال مشروعاتها القائمة، والتوسع فى حجم أعمالها.

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وأكدوا أن شريحة كبيرة من الشركات توجهت للبحث عن بدائل تمويلية للقروض البنكية مثل زيادة معدلات التدفقات البيعية والتوسع فى توريق محفظة الوحدات المباعة لدى الشركات.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى أول اجتماعاتها خلال عام 2024، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

وقال ريمون عهدى، الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن تدبير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ المشروعات بات أبرز التحديات أمام الشركات العقارية فى الوقت الحالى، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة، ومعدلات التضخم والطفرات المستمرة فى الأسعار.

وأضاف عهدى، أن القروض البنكية أحد الآليات التمويلية التى تعتمد عليها الشركات العقارية فى تمويل مشروعاتها، ولكنها باتت خيارا مستبعدا فى الوقت الحالى نظرا لارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح أن الشركة بدأت فى الاعتماد على حلول تمويلية أخرى تدعم خطتها فى النمو، من خلال عمليات التوريق لمحفظة الشيكات الخاصة بالوحدات الجاهزة التى تم تسليمها خلال العام الماضى.

وقال عهدى، إن الشركة لديها مصادر للتمويل، وهى محفظة الشيكات، والتأجير التمويلى من خلال الأصول التى تمتلكها الشركة، ومجموعة الشركات التى تمتلكها الشركة القابضة.

وأضاف أن“وادى دجلة” تسعى لرفع رأسمال ذراع التطوير العقارى لتعزيز التزامها بمعدلات التسليم، وتسريع عملية الإنشاءات فى ظل ارتفاع التكلفة، وتحملها أعباءً مالية كبيرة ناتجة عن فروق الأسعار.

وأوضح أن الشركة تعمل على خلق توازن بين معدلات التنفيذ بمشروعاتها، وحجم المبيعات، لتجنب حدوث أى فجوة تمويلية ناتجة عن فروق الأسعار خلال مراحل التنفيذ والتى تمثل عائقا أمام الشركة على المدى البعيد.

وقال عبد الخالق محمد، محلل مالى أول بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الشركات العقارية اتجهت للاقتراض فى محاولة منها لتوفير مخزون من المواد الخام والوحدات الجاهزة قبل ارتفاع الأسعار، وارتفع هذا الاتجاه خلال العام الماضى بعد زيادة معدلات التضخم.

وأضاف أن قطاع العقارات تأثر بالسلب مع ارتفاع سعر الفائدة، حيث أثرت على قوائم الدخل لدى الشركات نتيجة زيادة حجم القروض والتكاليف على الشركة، وبالتالى تراجع صافى الربح.

وقال أحمد عبد النبى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن طيبعة الشركات العقارية تتمثل فى إتمام عمليات البناء ومن ثم بيعها، وبالتالى تلجأ للحصول على القروض التمويلية لتنفيذ عملياتها التشغيلية.

وأوضح أن عددا قليلا من هذه الشركات يتجه لمصادر تمويل أخرى غير القروض مثل عمليات التوريق، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى عمليات التوريق وتراجع فى القروض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف أن قطاع العقارات شهد مخاوف من زيادات الأسعار بسبب ارتفاع التكلفة على المطورين، ولكن تراجع الجنيه أمام الدولار أدى إلى ميزة نسبية للمصريين فى الخارج والأجانب، ورفع الطلب بشكل كبير.

وقال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”، إن أغلب شركات التمويل العقارى ستعمل على نسبة فائدة تصل إلى 27% للعميل، مما يضطره إلى دفع ثلث القرض الذى حصل عليه فى العام الأول على مدار 3 سنوات أو خلال 7 سنوات إذا كانت مدة سداد القرض 10 سنوات.

وأضاف عبد الحميد، أن رفع سعر الفائدة يتبعه ارتفاع فى أسعار العقارات، لتمثل زيادة جديدة على سلسلة الزيادات التى تمثلت فى نحو 100% خلال العام الماضى.

وأوضح أن نسبة كبيرة من الشركات العقارية رفعت أسعار البيع بنحو 60%، وأخرى بنسبة زيادة تتراوح بين 40 و50% مع بداية العام الجارى.

وقال إن شركات التمويل العقارى كانت تقترض من البنوك بسعر فائدة يتراوح بين 22% و22.5%، ويتم إقراضها للعميل بنسبة 25%، وبعد الزيادة، سيتم الاقتراض بنحو 24.5% وسيتم إقراض العميل بنسبة 27%، وأغلب شركات التطوير العقارى تضع نسبة فائدة أعلى للتحوط.

وقال محمد سمير، الرئيس التنفيذى لشركة“إيليت للاستشارات التسويقية والتجارية”، إن رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، سيؤدى لزيادة التحديات التى تواجهها شركات التمويل العقارى خلال الفترة الحالية، ما يؤدى إلى تراجع معدل التمويلات الممنوحة للعملاء.

وأضاف سمير، أنه يجب توفير وسائل بديلة فى ظل ارتفاع أسعار العقارات المتوقع أيضًا بنسبة تتراوح بين 40 و50% خلال العام الحالى.

وأشار إلى شركات التطوير العقارى تلجأ إلى بيع المحافظ العقارية لعملائها إلى شركات التمويل العقارى من أجل توفير سيولة مالية لاستكمال المشروعات، وهو الأمر الذى سترتفع تكلفته أيضاً بعد زيادة سعر الفائدة.