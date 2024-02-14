التسليم السريع وحوافز الأجانب.. آليات جديدة لتسويق المشروعات العقارية

بدأت الشركات العقارية تطبيق آليات تسويقية جديدة لزيادة مبيعاتها وجذب المزيد من العملاء خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع العقارى.

وقال مسوقون عقاريون، إن سوق العقارات يحتاج آليات تسويقية جديدة لجذب العملاء، مؤكدين أن أهم الحوافز تتضمن سرعة تسليم الوحدات للعملاء، بالإضافة إلى منح مزايا جديدة للعملاء الأجانب لجذبهم إلى السوق المصرى.

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وقال إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن السوق العقارى المصرى سيشهد آليات تسويق جديدة خلال العام الجارى لإنعاش مبيعاش الشركات، منها تقديم خدمات إضافية للعملاء الأجانب لاستقطابهم للسوق المحلى.

وأضاف أن بعض الشركات قدمت عروضا متنوعة للعملاء الأجانب كإرسال عروض للسفر إلى مصر مع تحمل تكلفة الإقامة والانتقالات بهدف زيارة مشروعات الشركة وبالتالى شراء العقار.

وأوضح عبد المنعم، أن هذا المقترح يلقى ترحيبا كبيرا من قبل العملاء بالأسواق الخارجية، وساهم فى تحقيق زيادة فى مبيعات بعض الشركات.

وقال إن الشركات العقارية تقدم حوافز للعميل الأجنبى الذى قام بشراء عقار بمنحه خصم بنسبة 2% من قيمة الوحدة، بشرط جذب عميل أجنبى آخر يقوم بشراء وحدة جديدة بمشروعات الشركة.

وأضاف أن سرعة التسليم تعد العامل الأبرز فى جذب العملاء وزيادة مبيعات الشركات، كما أن أنظمة التقسيط طويلة الأجل وتقليل تكلفة صيانة المشروع من العوامل الهامة فى تسويق الوحدات العقارية لأنها تهم شريحة كبيرة من العملاء.

وأوضح أن شركات التطوير العقارى حققت خلال العام الماضى مبيعات قياسية لم يشهدها السوق العقارى من قبل، رغم التحديات التى يواجهها القطاع، نتيجة تخوف العملاء من ارتفاع جديد فى الأسعار، بالإضافة إلى أن العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار فى ظل تراجع قيمة الجنيه.

وتوقع أن تحقق شركات التطوير العقارى زيادة فى المبيعات بنسبة 75% خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، نتيجة الزيادة الكبيرة فى الطلب على شراء العقارات سواء من داخل مصر أو من جانب المصريين المقيمين بالخارج والعرب.

وقال عبد المنعم، إن الطلب يزداد على الشقق الفندقية خاصة التى تتميز بالمساحة الصغيرة والتشطيب الكامل وفترة السداد الطويلة.

وأشار إلى أن الطلب على المنتج الإدارى والتجارى من جانب المشترين أكثر من السكنى فى الوقت الحالى.

وقال مهاب حسونة، رئيس شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إن شركات التسويق العقارى تعمل على آليات جديدة لزيادة مبيعات شركات التطوير العقارى، لأن العميل فى حاجة إلى تقديم حوافز ومزايا تمكنه من سرعة اتخاذ قرار الشراء.

وأضاف حسونة، أن العامل الرئيسى بالسوق العقارى خلال الفترة الحالية هو سرعة تسليم الوحدات للعملاء للاستفادة منها.

وأوضح أنه يجب التوسع فى الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية لأهميتها فى عرض المشروعات وتوفير المزيد من التسهيلات للعملاء الأجانب والمصريين العاملين بالخارج للتعرف على تفاصيل كل مشروع.

وقال حسونة، إن الوحدات كاملة التشطيب هى الأسهل فى تسويقها لأنها تستحوذ على النصيب الأكبر من طلب العملاء بالسوق العقارى بسبب سرعة تسليمها، لأن العميل يرغب فى شراء العقار والاستفادة السريعة منه سواء بالسكن أو الاستثمار.

وأضاف أن أسعار العقارات ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة بلغت نحو 100% نتيجة عدة عوامل أهمها تراجع قيمة الجنيه وزيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ومواد البناء، وبالتالى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج العقارى.

وقال مروان الكحكى، رئيس مجلس إدارة شركة Develop Network للتسويق الإلكترونى، إن الفترة الأخيرة شهدت توجه شريحة كبيرة من شركات التطوير العقارى للترويج لمشروعاتها عبر التسويق الإلكترونى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وتخصيص نسبة كبيرة لها من حملاتها الدعائية.

وأضاف الكحكى، أن شركات التسويق الإلكترونى بدأت تنويع أساليبها من خلال الاعتماد على منصات إلكترونية جديدة كموقع“تيك توك” بسبب زيادة نسب المشاهدة عليه ووجود كل الأعمار والفئات.

وأوضح أن العديد من شركات العقارات تتوجه للإعلانات الإلكترونية لما تحققه من نتائج إيجابية وزيادة فى مبيعات الشركات.

وأشار إلى أن أسعار الإعلانات الإلكترونية مناسبة وأقل تكلفة من إعلانات“الأوت دور” وتحقق نتائج أكبر بالنسبة للشركات.

وقال رضا المنشاوى، مدير مبيعات شركة ديارنا للتسويق العقارى، إن عددا من الشركات العقارية لجأت إلى تسليم الوحدات السكنية أو العقارات المتنوعة خلال عام واحد بدلا من 4 أو 5 سنوات، وأصبح ذلك من أهم عوامل جذب العملاء.

وأضاف أن هذه الآلية تستخدم فى طروحات الوحدات السكنية لدى الشركات التى تمتلك مخزونا من الوحدات الجاهزة أو الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة منها.

وقال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة أسيت تاب للتسويق العقارى، إن المطورين أدركوا أهمية توفير تسهيلات للعملاء، من أجل جذب أكبر عدد ممكن من المشترين.

وأضاف الشيخ:“أهم الحوافز التى تقدمها الشركات العقارية هى سرعة تسليم الوحدات، وتوفير أنظمة سداد طويلة المدى تناسب شرائح الدخل المختلفة”.

وأشار إلى أن التسويق العقارى أصبح يعتمد على القنوات الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة مبيعات الشركات بنسبة بلغت 70%، وذلك بالإضافة للآليات التقليدية مثل المعارض العقارية والإعلانات التلفزيونية.

وقال الشيخ، إن شركات التسويق العقارى أدركت أهمية التسويق الإلكترونى، وأصبحت تخصص له حصصًا أكبر فى خطتها التسويقية للمشروعات.