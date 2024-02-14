مصر الجديدة للإسكان تستهدف التوسع فى اقتناص أراض لتدشين مشروعات خارج هليوبوليس

تستهدف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التوسع فى اقتناص أراض جديدة خارج نطاق مدينة هليوبوليس، بغرض تطوير مشروعات جديدة ذاتيًا أو بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص.

وقال سامح السيد العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن هناك مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية لاقتناص أراضى جديدة بمدينة العبور الجديدة أو بمدينة 6 أكتوبر بغرض تطوير مشاريع جديدة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص.

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وأضاف السيد فى مقابلة مع ((البورصة))، أن استراتيجية الشركة الجديدة ترتكز على عقد شراكات مع القطاع الخاص لتطوير محفظة أراضى الشركة، إلى جانب التوسع فى مناطق جغرافية أخرى لوضع“مصر الجديدة” فى مصاف أكبر المطورين العقاريين فى مصر.

وتتطلع الشركة خلال الفترة القادمة إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص، خاصةً المطورين العقاريين من الفئة الأولى، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل المخاطر على الشركة، وتحقيق عوائد من خلال المشاركة فى مشاريع التطوير، وفقًا لـ((السيد)).

وتابع أن الشركة بصدد الحصول على مساحة للتطوير من هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة، لتستطيع التواجد خارج المدينة الحالية والخروج من عباءة الشركة المطورة لنيو هليوبوليس، وجارى استلام 65 فدانًا فى مدينة العبور الجديدة للبدء فى تطويرها.

ووقعت“مصر الجديدة” بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لشراء قطعة أرض بمدينة المنصورة، وسددت 2 مليار جنيه كإثبات لجدية الشراء، حيث عرضت“القابضة للغزل” على الشركة نحو 7 قطع أراض بقيم تقارب القيمة المدفوعة تحت الحساب، ويتم حالياً التفاوض على إحدى هذه القطع.

وقال السيد، إن إجمالى مساحة مدينة نيو هليوبوليس تبلغ نحو 5450 فدانًا، ولم يتم تطوير سوى ما يقرب من 1000 فدان، والمشاركة على تطوير 2000 فدان وباقى المساحة يجرى تطويرها.

واتفقت إدارة الشركة فى خطتها الاستراتيجية للعام المالى الحالى على تطوير نحو 1000 فدان سواء ذاتياً أو عن طريق مشاركات مع القطاع الخاص، وهو ما تم إنجازه بالفعل عبر التعاقد مع شركة الشرق الأوسط للتنمية العقارية.

وأضاف أن الشركة تسير بالتوازى فى التطوير الذاتى والتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما توليه أولوية فى استراتيجيتها الجديدة.

كانت“مصر الجديدة” قد وقعت الشهر الماضى عقد مشاركة مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى لتطوير 865 فدانًا فى مدينة نيو هليوبوليس الجديدة نظير نسبة مشاركة 28% من الإيرادات للوحدات نصف التشطيب، بالإضافة إلى 3% من قيمة التشطيب، بحد أدنى مضمون 23 مليار جنيه وعائد متوقع 39.7 مليار جنيه.

وقالت الشركة، إنها ستحصل على 150 مليون جنيه بالإضافة إلى خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه من شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى عند تسليم الأرض وإصدار التوكيل للتعامل مع الجهات المختصة، والتى من المقرر تسليمها خلال أسبوعين.

وأوضح السيد، أن خيار زيادة مساحة الأرض المطورة مع شركة الشرق الأوسط يمكن تفعيله خلال عام من التعاقد على نفس شروط التعاقد مع تقديم كافة التفاصيل المالية تباعاً الناجمة عن زيادة المساحة، مما سيعظم من أرباح الشركة، خاصة وأن سبب اختيار المطور، سابقة خبرته الكبيرة فى مصر والتى تتمثل فى أبرز المشاريع الجديدة“نيو جيزة، العين باى، هاسيندا، سيتى فيو، 6 أكتوبر، وبعض المشاريع بالساحل الشمالى”.

وتوقع بدء شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى تطوير أرض مدينة نيو هليوبوليس مطلع 2025، بعد إتمام كافة الإجراءات خلال العام الجارى، على أن يبدأ الإنشاء مع بداية العام المقبل لتستمر أعمال البناء خلال نحو 10 سنوات والتطوير على مدى زمنى 14 سنة.

وقال إن بنود العقد تتضمن السماح لشركة الشرق الأوسط بتجهيز خطة تطوير قطعة الأرض بمهلة من 6 أشهر لـ 8 أشهر، على أن يكون المخطط مكون من 80% من المساحة سكنية، والباقية موزعة بين تجارى وإدارى.

وأضاف أن الشركة تقوم بمتابعة الملامح الأولية لخطة التطوير باستمرار، حيث تعكف شركة الشرق الأوسط حاليًا على تطوير الخطة لتصبح جاهزة خلال 6 أشهر يليها البدء فى مراحل التصميم والمراجعة والدراسة المالية.

وأوضح أن المساحة التى تقوم شركة الشرق الأوسط بتطويرها تعد الأعلى تميزاً بمحفظة أراضى الشركة، بحكم مواجهتها للعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينتى، كما تعمل شركة سوديك على تطوير 665 فدانًا بجانب هذه المنطقة نفذت منها ما يقرب من 28% مما يزيد من كفاءة المشروعات، وبهذا التعاقد تكون الشركة حققت خططها الاستراتيجية المستهدفة الخاصة بالتطوير لعام 2024-2025.

وتستهدف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ضخ استثمارات جديدة بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة فى تطوير مدينة نيو هليوبوليس من إجمالى حصيلة بيع أرض هليوبارك.

وقال الرئيس التنفيذي بالشركة، إن هناك خطة تتبناها الشركة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مدينة نيوهليوبوليس من طرق وخدمات أخرى إضافية، وتطوير جهاز المدينة، والاستعانة بشركة أمن متخصصة فى المدينة، إلى جانب خطط لتطوير أجزاء إضافية من الأحياء القائمة فى المدينة ذاتيًا.

وأضاف السيد، أن الشركة قامت بخطة متكاملة من إعادة الهيكلة بهدف تطوير الشركة، والاستفادة القصوى من محفظة أراضيها، وتحقيق أعلى عائد للمساهمين من خلال تعيين مدير لجهاز المدينة بالإضافة لبعض المهندسين لدعم خطط التطوير والمتابعة.

كما تدرس الشركة حالياً متطلبات المطورين العقاريين فى المدينة والتى تشمل زيادة القدرة فى محطات الكهرباء والمياه والصرف لمد هذه المرافق للمناطق الجديدة، حيث تسعى لتقديم نفسها بصورة أفضل خلال 2024 من الصورة الذهنية الحالية.

وقامت الشركة أيضًا بشراء 5 وسائل انتقال للمدينة وقيد الترخيص حالياً، حيث تمثل أهم التحديات بالنسبة للسكان عدم وجود وسائل انتقال جيدة للمدينة، كما تعاقدت الشركة خلال الفترة الماضية مع شركة أمن للسيطرة على أمن المدينة.

وقال السيد، إن مجلس إدارة الشركة وافق على تطوير الطريق بين السويس والطريق العرضى الرابط بين مدينتى الشروق وبدر مروراً بجهاز المدينة، وبدأت الشركة من قبل فى تطوير نحو 1.5 كيلو متر من الطريق ومتبقى نحو 5 كيلو مترات، كما سيتم تطوير الطريق العرضى بين مدينتى الشروق وبدر، وجار طرح هذه المشاريع على المقاولين.

كما اعتمد مجلس إدارة الشركة خطة تطوير جهاز المدينة وتعمل الشركة حالياً على تطوير نحو 35 فدانًا بمدينة هليوبوليس، وهناك طلبات جديدة لتطوير المساحات المتبقية من الأحياء الموجودة بالمدينة كالحى الثالث والرابع والخامس والسادس، للمساهمة فى استمرار تطوير المدينة والانتهاء من المساحات المتبقية بها والبالغة إجمالاً نحو 400 فدان، وفقًا لـ((العضو المنتدب)).

وأضاف أن الشركة تملك فى مدينة نيوهليوبوليس حالياً نحو 460 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 110 أمتار إلى 300 متر، ستطرح بكراسة الشروط الخاصة ببيع المرحلة الأولى منهم اليوم الثلاثاء 13 فبراير.

واعتمد مجلس إدارة الشركة بيع الوحدات على مراحل، على أن تكون المرحلة الأولى خلال فبراير بطرح 84 وحدة بإجمالى إيرادات مقدرة من 300 لـ 350 مليون جنيه، والمرحلة الثانية 90 وحدة يتم بيعها لخدمة المدينة، إلى جانب السعى للتعاقد مع شركة تسويق لتولى مسئولية التسويق والبيع وتغيير الصورة الذهنية للشركة.

وأوضح أنه قد يكون هناك مطور آخر يمكن التعاقد معه على طريق جنيفة، حيث تقدمت 12 شركة بعروض لتطوير بعض المساحات بالمنطقة، إلا أن إدارة الشركة قررت التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير البنية التحتية بالمدينة وتحسين شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى لتحسين الهوية البصرية للمدينة، وتغذية المناطق التى سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الشركة تولى أهمية كبرى لإنهاء المشاريع القائمة قبل البدء فى مشاريع جديدة، حيث تمتلك الشركة حاليًا مجمعين سكنيين، أحدهما يتكون من 20 عمارة و200 وحدة سكنية، والآخر يتكون من 9 عمارات و90 وحدة سكنية، بالإضافة إلى وحدات متنوعة، كما تسعى الشركة أيضاً إلى توسيع أنشطتها فى المدينة التى يزيد عمرها عن 20 عامًا، حيث لم يتم تطوير سوى 20% من إجمالى مساحتها.

وحول توظيف حصيلة بيع أرض هليوبارك، ستقوم الشركة بتوظيف جزء فى شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهى هليوبارك من حيث الموقع، وتخصيص جزء من العائد للتطوير الذاتى بأرض نيوهليوبليس، بالإضافة إلى سداد بعض التسهيلات الائتمانية المعجلة التى حصلت عليها الشركة خلال الأعوام الماضية لتقليل تكلفة الحصول على القرض.

وشكل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة لجنة لتحديد الاستفادة القصوى من العوائد المالية من بيع أرض هليوبارك، والتى قررت وضع الجزء الأكبر على هيئة أذون خزانة، ووضع جزء ودائع شهرية فى حالة احتياج الشركة لمصروفات فورية، إلى جانب سداد قسم من التزامات الشركة لدى البنوك لتوفير أكبر فائدة ممكنة أو تقليل التكلفة على الشركة.

وفى وقت سابق وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير العقد النهائى لبيع أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانًا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 15 مليار جنيه.

ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على بيع أرض هليوبارك المدرجة ضمن مخزون الأراضى بالقوائم المالية للشركة البالغ مساحتها 1695 فداناً بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمبلغ 15 مليار جنيه.

وقالت الشركة، إن قيمة الأرض تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بتكلفة تعلية الدورين ودفن الكابلات.

وقال السيد، إن القطاع العقارى لا يزال جاذبا على الرغم من التحديات التى تواجه الشركات، حيث يفضل المصريون الاستثمار فى العقار كملاذ آمن، متوقعًا ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل 40% خلال العام الجارى.