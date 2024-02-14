الاستشارات الهندسية تقدم أفكارًا مبتكرة للمطورين

يرى متعاملون بقطاع الاستشارات الهندسية، أن السوق العقارى يحتاج إلى حلول مبتكرة وغير تقليدية لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى تكلفة تنفيذ المشروعات.

وأكدوا أن الفترة الحالية هى الأنسب للاعتماد على المنتج المحلى بصورة أكبر فى تنفيذ المشروعات لتقليل فاتورة الاستيراد، بشرط أن يكون على نفس معايير الجودة المطلوبة.

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وشهدت أسعار مواد البناء وخامات التشطيب ارتفاعات قياسية، أثرت على تكلفة تنفيذ المشروعات ورفعت أسعار المنتج النهائى، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المطورين.

وقال الدكتور فهد أبو العزم، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستشارات الهندسية، إن القطاع العقارى يشهد حالة من الارتباك نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة فى جميع أنواع مواد البناء وخامات التشطيب، ما أدى إلى تعثر العديد من الشركات فى تنفيذ مشروعاتها.

وأضاف أبو العزم، أنه يجب الاعتماد خلال الفترة الحالية على الحلول غير التقليدية والتى ينتج عنها تقليل تكلفة الإنشاءات مع الحفاظ على نفس معايير الجودة المطلوبة.

وتابع أبو العزم:“يجب أيضًا الاستغلال الأمثل للموقع من خلال التصميم المتميز، لأنه يساهم بشكل كبير فى ارتفاع مبيعات المشروع وزيادة إقبال العملاء عليه”.

وطالب الشركات العقارية بتنفيذ توسعات جديدة بمشروعاتها وزيادة معدلات الإنشاء، لأن الاستمرارية تعوض أى خسائر بشرط إعداد الدراسات الجيدة عند التنفيذ.

وأوضح أن الاعتماد على المنتج المحلى بصورة أكبر خلال الفترة الحالية يعتبر من ضمن الحلول لتقليل فاتورة الاستيراد، لافتا إلى أن المنتج المحلى لم يكن على نفس جودة المنتجات العالمية خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس وليد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة“الدقة للاستشارات الهندسية”، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه قطاع الاستشارات الهندسية عند تنفيذ المشروعات، أبرزها الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية التى تم وضعها فى التصميمات الخاصة بالمشروع مع استخدام الخامات المناسبة للأعمال المطلوبة.

وأضاف السويدى، أن المصنعين المحليين أمامهم فرصة كبيرة لزيادة حجم مبيعاتهم بالسوق، وذلك من خلال تسويق منتجاتهم بصورة جيدة وعرضها على المطورين والاستشاريين وكل العاملين بالقطاع العقارى.

وأوضح أنه يجب التوسع فى الاعتماد على المنتج المحلى لأنه هو الملاذ الآمن للخروج من هذه الأزمة، مع الأخذ فى الاعتبار تقديم نفس معايير الجودة المطلوبة.

وأشار إلى وجود منتجات محلية جودتها لا تقل عن جودة المنتجات العالمية، مما يدعم موقف الشركات المصرية ويضاعف فرصتها فى التوسع وزيادة حجم أعمالها.

وقال السويدى، إن شركات التطوير العقارى التى استمرت فى تنفيذ مشروعاتها هى الأقل تضررا من أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء ولن تتأثر كثيرا، ولكن الشركات التى لم تبدأ فى تنفيذ مشروعاتها ستواجه أزمة كبيرة.

وتوقع نمو حجم أعمال القطاع العقارى خلال العام الجارى والذى يتبعه نمو أعمال مكاتب الاستشارات الهندسية، لافتا إلى أن العقار يظل الاستثمار الآمن مقارنة بالدولار والذهب وشهادات البنوك، وهو ما يدعم مبيعات القطاع دائمًا.

وقال الدكتور طارق الغمراوى، رئيس مجلس إدارة شركة بيت مصر للخدمات العقارية، إن قطاع الاستشارات الهندسية تأثر بشكل كبير بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، وأصبحت الشركات غير قادرة على تسعير مقايسات التنفيذ.

وأضاف الغمراوى، أن أبرز المشكلات التى تواجه السوق العقارى تحرك الأسعار بشكل يومى، مما يغير فى تكلفة تنفيذ المشروع وبالتالى يُحمل شركات المقاولات والتطوير والاستشارات الهندسية أعباءًا مالية كبيرة ناتجة عن فروق الأسعار.

وأكد على ضرورة إعداد شركات التطوير العقارى والمقاولات الدراسات الجيدة ومتابعة الأسعار بشكل يومى قبل البدء فى طرح المشروعات، تجنبا لأى خسائر مالية تعيق قدرتهم على استكمال تنفيذ مشروعاتهم القائمة.

وأوضح أنه يجب الاعتماد على المنتج المحلى بشكل أكبر من خلال الاستغناء عن المكونات التى لها بدائل محلية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة نسبته فى المنتج النهائى لتقليل حجم الفاتورة الاستيرادية فى ظل أزمة نقص العملة.

وأكد الغمراوى، أن المرحلة الحالية هى الأنسب للترويج للمنتجات المصرية وتقديم الدعم للمصنعين، من أجل زيادة معدلات الإنتاج وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.