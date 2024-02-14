تكلفة الإنشاءات تحد جديد أمام شركات العقارات فى 2024

بدأت شركات الاستثمار العقارى البحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التى يشهدها القطاع مع التغيرات المستمرة فى التكلفة، فى محاولة للحفاظ على نمو معدلات البيع.

ويرى متعاملون فى القطاع العقارى، أن فكرة الاندماج والاستحواذ بين الشركات الصغيرة والمتوسطة عادت للظهور مجددًا، كما بدأت الشركات الترحيب بفكرة تطوير مشروعات مشتركة عبر تعاون شركة مالكة للأرض على سبيل المثال مع شركة أخرى تتولى عملية التطوير.

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وأكدوا زيادة معدلات الإقبال على شراء العقارات خلال الفترة الحالية باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار، فى ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.

وقال المهندس عبدالرحمن عجمى، الرئيس التنفيذى لشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، إن توقيع عقود طويلة الأجل مع الموردين لتوفير احتياجات الشركات من مواد البناء، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، هو أفضل الحلول لمواجهة تحديات القطاع.

وأضاف أن معدل زيادة أسعار العقارات فى مصر خلال عام 2024 مرتبط بمعدل تغير التكلفة، ولا يمكن تحديد نسبة للزيادة بشكل نهائى، خاصة مع التغيرات المستمرة فى الأسعار.

وأكد على أهمية تقليل الاعتماد على الخامات المستوردة، وتعميق المكون المحلى بهدف توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية وخفض فاتورة الواردات، وبالتالى خفض أسعار المنتج النهائى.

وقال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المطورين الصغار مطالبين بالشراكة مع مطور كبير أو مطور لديه الملاءة المالية والخبرة الكافية لتطوير المشروعات.

وأضاف العسال، أن هناك مطورين صغار خرجوا من السوق نتيجة للأزمات المتكررة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن أغلب الشركات الكبرى تتحوط ضد رفع سعر الفائدة منذ عام 2016، ولكن الكثير من المطورين تأثروا بشكل كبير، بسبب ارتفاع تكلفة الإنشاءات لمستويات قياسية.

وقال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن التحوط من ارتفاع أسعار مواد البناء أمر أساسى لشركات التطوير العقارى لضمان استمرار عمليات البناء دون خسائر مالية نتيجة فروق الأسعار.

وأضاف أن الشركات يجب أن تعتمد على سرعة تنفيذ الوحدات المباعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، والمراقبة المستمرة لتكلفة المتر المربع طبقا لمتغيرات السوق وانعكاسها على أسعار البيع.

وتوقع أن نشهد زيادات فى أسعار العقارات خلال 2024 بنسبة تتراوح من 40% إلى 60%، ما لم تظهر متغيرات اقتصادية تؤثر بشكل كبير فى تكلفة الإنشاءات أو ارتفاع معدل الفائدة على الإقراض.

وقال عمر الطيبى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة“TLD”، إن معظم المطورين العقاريين اتجهوا لفرض زيادة على أسعار الوحدات المطروحة، بنسب مختلفة مع زيادة أسعار الفائدة، وكذلك ارتفاع سعر الدولار، وبالتالى أسعار مواد البناء.

وأضاف أن زيادة الأسعار أمر طبيعى فى سوق العقارات نتيجة للعديد من المتغيرات الاقتصادية عالميا، ما أدى إلى زياة الأسعار لدى الشركة بنسبة 70%.

وأشار إلى أنه مع استمرار الطفرات فى أسعار مواد البناء والخامات، نتوقع زيادة جديدة فى أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الجارى.

وقال بدير رزق، الرئيس التنفيذى لشركة باراجون للتطوير العقارى، إن الشركة ركزت على عدة محاور لتجاوز الارتفاع المستمر فى الأسعار، وذلك من خلال تطوير دراسات الهندسة القيميّة من أجل تحقيق الجودة المطلوبة مع تقليل التكلفة عبر حلول هندسية مبتكرة.

وأوضح أنه يجب توفير المواد الخام اللازمة لتنفيذ المشروعات مبكراً قبل ارتفاع الأسعار، فضلا عن تسريع وتيرة العمل بشكل كبير.

وقال الدكتور أحمد الشناوى رئيس شركة أدفا للتطوير العقارى، إن أسعار مواد البناء وخامات التشطيب لم تتراجع على الرغم من انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازى، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.

وأضاف أن السوق العقارى يشهد انتعاشة فى المبيعات نتيجة الطلب المرتفع، متوقعا زيادة معدلات الطلب بنسبة 30% خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، ما سيؤدى إلى ارتفاع مبيعات شركات التطوير العقارى.

وقال الدكتور أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن الاضطرابات التى يشهدها سوق الذهب والدولار ستؤدى إلى زيادة الطلب على شراء العقارات.

وأضاف أن التنافس بين الثلاث محافظ الاستثمارية“الذهب والدولار والعقارات”، يأتى فى صالح العقارات، حيث أصبح لدى المواطنين قناعة بأن العقار هو أفضل الأوعية الادخارية والاستثمارية، لافتا إلى أنه على مر الأوقات لم يحدث انخفاض فى أسعار العقارات.

وقال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن تراجع أسعار الدولار والذهب يساهم بشكل كبير فى زيادة الإقبال على شراء العقارات.

وأضاف أن الطلب على العقار مستمر على الرغم من ارتفاع أسعار الوحدات بنسبة 100% خلال العام الماضى، وذلك تخوفا من حدوث أى زيادات جديدة فى الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أو تحرير سعر الصرف.

وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام الجارى بعد زيادة سعر الفائدة، لافتا إلى أن الشركات التى لا تمتلك ملاءة مالية كبيرة سوف تواجه تحديات لأن المطور العقارى ملتزم بتسليم المشروع خلال مدة من 3 إلى 5 سنوات.