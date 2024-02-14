لافيردى للاستثمار العقارى تشارك فى معرض هذى مصر بدبى

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك شركة لافيردى للاستثمار العقارى فى معرض“هذى مصر” الذى يقام فى دبى، يوم 16 فبراير الجارى، بمشروعى لافيردى نيو كابيتال، ولافيردى كازيت.

وتطور شركة لافيردى للاستثمار العقارى مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتدرس الشركة الفرص الاستثمارية المتاحة فى المناطق الاستثمارية الجاذبة التى تلبى احتياجات العملاء.

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وكشف المهندس إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة عن حجم الإنشاءات بالمشروعات، حيث تخطت نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية فى مشروع La Verde New Capital نحو 45%، بينما وصلت فى مشروعVerde Cassette La نحو 35%.

ويقام مشروع La Verde New Capital على مساحة 35 فداناً، ويحتوى على مول تجارى وعمارات سكنية وفيلات.

وأضاف لاشين، أن الشركة تعتمد على أدوات تسويقية متنوعة ومنها التسويق لمنتجاتها خارجيا وذلك عن طريق المشاركة فى المؤتمرات والمعارض العقارية الخارجية.