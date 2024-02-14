لافيردى للاستثمار العقارى تشارك فى معرض هذى مصر بدبى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشارك شركة لافيردى للاستثمار العقارى فى معرض“هذى مصر” الذى يقام فى دبى، يوم 16 فبراير الجارى، بمشروعى لافيردى نيو كابيتال، ولافيردى كازيت.
وتطور شركة لافيردى للاستثمار العقارى مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتدرس الشركة الفرص الاستثمارية المتاحة فى المناطق الاستثمارية الجاذبة التى تلبى احتياجات العملاء.
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وكشف المهندس إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة عن حجم الإنشاءات بالمشروعات، حيث تخطت نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية فى مشروع La Verde New Capital نحو 45%، بينما وصلت فى مشروعVerde Cassette La نحو 35%.
ويقام مشروع La Verde New Capital على مساحة 35 فداناً، ويحتوى على مول تجارى وعمارات سكنية وفيلات.
وأضاف لاشين، أن الشركة تعتمد على أدوات تسويقية متنوعة ومنها التسويق لمنتجاتها خارجيا وذلك عن طريق المشاركة فى المؤتمرات والمعارض العقارية الخارجية.
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