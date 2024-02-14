19.5 مليار جنيه مبيعات أوراسكوم للتنمية خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة أوراسكوم للتنمية مبيعات عقارية حوالى 19.5 مليار جنيه خلال السنة المالية 2023، بنمو 74.9% عن مبيعات عام 2022 التى بلغت 11.1 مليار جنيه.
وقد جاء أداء الربع الرابع وحده قويًا حيث حققت الشركة 6.4 مليار جنيه مبيعات خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 3.8 مليار جنيه مصرى خلال الربع الرابع من عام 2022، بزيادة 65.9%.
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وقالت الشركة، إن الارتفاع فى المبيعات العقارية قد نتج من زيادة متوسط سعر المتر المربع فى جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة، كما بلغت حصة المبيعات الدولية للمصرين بالخارج والأجانب 37% من إجمالى المبيعات المحققة خلال 2023.
وقال عمر الحمامصى، الرئيس التنفيذى لمجموعة أوراسكوم للتنمية:“تعد نتيجة المبيعات المحققة خلال السنة المالية المنتهية فى 2023 دليل على قدرة الشركة على تحطيم أرقام مبيعاتها القياسية”.
وبلغت معدلات الإشغال فى فنادق الجونة 72% فى سنة 2023 مقابل 70% خلال السنة المالية المنتهية فى 2022.
بينما وصلت معدلات الإشغال فى طابا هايتس إلى 42% خلال سنة 2023 مقابل 29% خلال السنة المالية المنتهية فى 2022.
وقد مثل الأجانب ما يقرب من 80% من إشغال فنادق المجموعة خلال 2023.
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