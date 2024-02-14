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19.5 مليار جنيه مبيعات أوراسكوم للتنمية خلال 2023

2/14/2024 11:03:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت شركة أوراسكوم للتنمية مبيعات عقارية حوالى 19.5 مليار جنيه خلال السنة المالية 2023، بنمو 74.9% عن مبيعات عام 2022 التى بلغت 11.1 مليار جنيه.

وقد جاء أداء الربع الرابع وحده قويًا حيث حققت الشركة 6.4 مليار جنيه مبيعات خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 3.8 مليار جنيه مصرى خلال الربع الرابع من عام 2022، بزيادة 65.9%.

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وقالت الشركة، إن الارتفاع فى المبيعات العقارية قد نتج من زيادة متوسط سعر المتر المربع فى جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة، كما بلغت حصة المبيعات الدولية للمصرين بالخارج والأجانب 37% من إجمالى المبيعات المحققة خلال 2023.

وقال عمر الحمامصى، الرئيس التنفيذى لمجموعة أوراسكوم للتنمية:“تعد نتيجة المبيعات المحققة خلال السنة المالية المنتهية فى 2023 دليل على قدرة الشركة على تحطيم أرقام مبيعاتها القياسية”.

وبلغت معدلات الإشغال فى فنادق الجونة 72% فى سنة 2023 مقابل 70% خلال السنة المالية المنتهية فى 2022.

بينما وصلت معدلات الإشغال فى طابا هايتس إلى 42% خلال سنة 2023 مقابل 29% خلال السنة المالية المنتهية فى 2022.

وقد مثل الأجانب ما يقرب من 80% من إشغال فنادق المجموعة خلال 2023.

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