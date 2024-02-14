مبيعات أوراسكوم للتنمية السنوية تقفز 74.9% إلى 19.5 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت المبيعات العقارية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر ، بنسبة 74.9% خلال العام الماضي، لتصل 19.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات 11.1 مليار جنيه في عام 2022.

وحققت الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي مبيعات عقارية بلغت 6.4 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه في الربع نفسه من عام 2022، بنسبة نمو 65.9%.

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وأكدت الشركة أن المبيعات المحققة خلال الربع الرابع من العام الماضي تعد أعلى مبيعات ربع سنوية حققتها الشركة في تاريخها.

وأرجعت الشركة زيادة المبيعات العقارية إلى ارتفاع أسعار متوسط المتر المربع في جميع الوجهات، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة.

وأوضحت أن حصة المبيعات الدولية للمصريين بالخارج والأجانب بلغت 37% من إجمالي المبيعات المحققة خلال العام الماضي.

وكانت حققت شركة“أوراسكوم للتنمية مصر” مبيعات عقارية قياسية بلغت 13.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بزيادة 80%.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 32.9% لتصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه، بالرغم من تحقيق خسائر فروق عملة قدرها 236,4 مليون جنيه نتيجة الي انخفاض قيمة الجنيه.

وارتفعت إجمالي الإيرادات بيصل إلى 10.4 مليار جنيه يزيادة 55%.

ولفتت الشركة إلى ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 57,5% لتصل إلى 4 مليار جنيه وهامش 38,3%.

وخلال الفترة ارتفعت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 111,5% لتصل إلى 2,3 مليار جنيه، وبلغت المبيعات العقارية للشركة خلال التسعة أشهر من عام 2023 حوالي 13,1 مليار جنية وبزيادة قدرها 80,0%.

ولفتت الشركة إلى أنه تم بيع قطعة أرض مساحتها 45,350 متر مربع في الجونة بإجمالي قيمة تبلغ حوالي 390 مليون جنيه.

وخلال الربع الثالث من العام الماضي، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3,45% لتصل إلى 4,2 مليار جنيه، بينما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 48,3٪ لتصل إلى 1,7 مليار جنيه وهامش 40,3%.

وأشارت الشركة إلى نمو صافي الأرباح بنسبة 52,8% لتصل إلى حوالي مليار جنيه مصري، لافتة إلى نجاح الشركة في تحقيق 5,6 مليار جنية مبيعات عقارية خلال الربع الثالث من 2023 بزيادة قدرها 115%.

وكانت أبرمت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عقد قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه لتمويل مشروع“o west” بغرب القاهرة، لصالح شركة أوراسكوم العقارية (التابعة) بفترة سداد للقرض 10 سنوات.

وسيتم استخدام القرض لإعادة تمويل التسهيل الائتماني السابق التي حصلت عليه الشركة والبالغ 1.5 مليار جنيه في 2022، كما سيتم أيضا استخدام القرض لتمويل وتسريع وتيرة البناء للمراحل التي تم إطلاقها بالمشروع.

وبدأت الشركة بالفعل تسليم العديد من الوحدات في المرحلة الأولى خلال عام 2023، كما تعتزم تسليم أكثر من 1.000 وحدة سكنية خلال عام 2024

وقد قامت اي اف جي هيرميس بدور المستشار العالي الأوحد والمدير والمروج الأوحد للصفقة الشركة أوراسكوم العقارية، كما قام كل من البنك التجارى الدولي وبنك مصر بدور المرتبين الرئيسيين للقرض، بينما قام مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع White & Case بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.

وكان قاد مشروع“o west” شركة أوراسكوم للتنمية لتحقيق أعلى مبيعات عقارية نصف سنوية فى تاريخها لتصل إلى 7.5 مليار جنيه بنسبة نمو 60%، مقابل 4.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

وارتفعت المبيعات العقارية لشركة أوراسكوم للتنمية بعد زيادة سعر المتر المربع فى جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة.

وارتفع إجمالى إيرادات شركة أوراسكوم للتنمية بنهاية يونيو الماضى إلى 6.2 مليار جنيه بنسبة نمو 62.2% مقارنة بـ3.8 مليار جنيه فى النصف الأول من العام السابق.

وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسى إلى الإسراع فى عمليات البناء فى جميع مشاريع الشركة، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل 4 مليارات جنيه بزيادة 53.4% مقارنة بالنصف الأول من 2022، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى أداء قطاعى الفنادق وإدارة المدن.

واحتل مشروع“O West” المركز الأول فى المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 47.5% من المبيعات، تليه مدينة الجونة بنسبة 38.5% من المبيعات.

ونجحت الشركة فى زيادة متوسط سعر المتر المربع فى جميع الوجهات، فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع فى الجونة بنسبة 82.1%، وفى O West بنسبة 43.8%.

فيما تجاوزت فنادق أوراسكوم مستويات ما قبل فيروس كورونا، بقفزة نوعية فى قطاع الفنادق بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 118.2% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مدفوعة فى المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة إضافة إلى زيادة الطلب على السياحة الترفيهية مع زيادة نسبة الإشغال فى فنادق المجموعة لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وشهدت أرباح الشركة نمواً خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 17.2% لتصل إلى مليار جنيه، مقارنة بربح 858.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.