مدار للتطوير العقارى تستهدف 9 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد أهاب الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى ، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 9 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف أهاب لـ”البورصة”، أن الشركة حققت إجمالى مبيعات تعاقدية خلال العام الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه.
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وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 3 مليارات جنيه بالأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه بالأعمال الإنشائية خلال العام الماضى.
وقال إن شركة“مدار” رفعت أسعارها خلال العام الماضى بنسبة 65%، موضحا أن الشركة رفعت أسعارها مع بداية العام الحالى بنسبة 15%.
وأضاف أن نسبة مبيعات الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج بمشروعات الشركة إلى 25% خلال العام الماضى.
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