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مدار للتطوير العقارى تستهدف 9 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024

2/14/2024 11:03:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أحمد أهاب الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى ، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 9 مليارات جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف أهاب لـ”البورصة”، أن الشركة حققت إجمالى مبيعات تعاقدية خلال العام الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه.

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وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 3 مليارات جنيه بالأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه بالأعمال الإنشائية خلال العام الماضى.

وقال إن شركة“مدار” رفعت أسعارها خلال العام الماضى بنسبة 65%، موضحا أن الشركة رفعت أسعارها مع بداية العام الحالى بنسبة 15%.

وأضاف أن نسبة مبيعات الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج بمشروعات الشركة إلى 25% خلال العام الماضى.

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