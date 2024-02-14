سفارة اليمن تبحث إجراءات انتقالها إلى العاصمة الإدارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية ، خالد محفوظ بحاح سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، وذلك لمناقشة انتقال مقر سفارة اليمن إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.
وأعرب المهندس خالد عباس عن ترحيبه الشديد بقرب انتقال السفارة اليمنية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أكد على قوة العلاقات التى تربط بين البلدين فى جميع المجالات، فى ظل توجه الدولة المصرية لتيسير كل الإجراءات اللازمة لانتقال السفارات إلى العاصمة الإدارية.
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وقال عباس:“ندعم كل فرصة للشراكة والتعاون مع الجمهورية اليمنية، سياسياً واقتصادياً، وسنظل نسعى لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات”.
وقال خالد بحاح سفير الجمهورية اليمنية:“نهنئ مصر على مشروع العاصمة الإدارية، وسرعة الإنجاز فى المشروع تجسد مجهودات الدولة المصرية فى كل المجالات”، كما أكد على رغبة بلاده فى نقل مقر السفارة من مكانها الحالى إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.
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