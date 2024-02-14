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سفارة اليمن تبحث إجراءات انتقالها إلى العاصمة الإدارية

2/14/2024 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية ، خالد محفوظ بحاح سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، وذلك لمناقشة انتقال مقر سفارة اليمن إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.

وأعرب المهندس خالد عباس عن ترحيبه الشديد بقرب انتقال السفارة اليمنية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أكد على قوة العلاقات التى تربط بين البلدين فى جميع المجالات، فى ظل توجه الدولة المصرية لتيسير كل الإجراءات اللازمة لانتقال السفارات إلى العاصمة الإدارية.

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وقال عباس:“ندعم كل فرصة للشراكة والتعاون مع الجمهورية اليمنية، سياسياً واقتصادياً، وسنظل نسعى لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات”.

وقال خالد بحاح سفير الجمهورية اليمنية:“نهنئ مصر على مشروع العاصمة الإدارية، وسرعة الإنجاز فى المشروع تجسد مجهودات الدولة المصرية فى كل المجالات”، كما أكد على رغبة بلاده فى نقل مقر السفارة من مكانها الحالى إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.

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