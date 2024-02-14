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رئيس الوزراء الكندي: العمل لتحقيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان سلام وأمن مستدامين بالمنطقة( بترا )

2/14/2024 10:05:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


15/02/2024 04:43:41

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