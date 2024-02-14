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عودة العلاقات الدبلوماسية بين كوبا وكوريا الجنوبية بعد قطيعة دامت 60 عاما

2/14/2024 10:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعادت كوبا وكوريا الجنوبية تأسيس العلاقات الدبلوماسية يوم الأربعاء بعد أكثر من 60 عاما على قطعها.

جرى ذلك من خلال تبادل مذكرات دبلوماسية بين بعثتي البلدين في الأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أعلنت الدولتان.

وجاء في بيان عن البعثة الكورية الجنوبية لدى الأمم المتحدة: "اتُخذ قرار إقامة علاقات رسمية بين الدولتين وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتماشيا مع الروح والقواعد المنصوص عليها في اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 1961".

كانت كوبا وكوريا الجنوبية قطعتا العلاقات بعد الثورة الكوبية عام 1959. وتعتبر كوبا، الدولة الكاريبية، حليفة لكوريا الشمالية، حيث يحكم كلا البلدين نظام شيوعي.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن كوريا الجنوبية هي الدولة العدو رقم واحد.

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