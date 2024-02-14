الأمن القومي للولايات المتحدة يواجه تهديدا خطيرا بحسب مشرعين أميركيين

حذّر مشرعان أميركيان كبيران الأربعاء من أن الولايات المتحدة تواجه "تهديدا خطيرا للأمن القومي" لم يوضحا طبيعته، فيما ذكرت وسيلتان إعلاميتان أن الأمر يتعلق بمحاولة روسيا بناء قدرة نووية فضائية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين لم تكشف أسماءهم قولهم إن روسيا تعمل على تطوير سلاح نووي فضائي مضاد للأقمار الاصطناعية.

ونقلت صحيفة التايمز عن مسؤولين قولهم إن روسيا لم تنشر بعد مثل هذا السلاح.

وقال المسؤولان علنا إنه لا داعي للذعر، لكنهما رفضا تقديم تفاصيل، واكتفيا بإصدار بيانات غامضة حول مسألة خطيرة، من المقرر مناقشتها في اجتماع مغلق بين قادة الكونغرس والبيت الأبيض الخميس.

جاء أول تصريح بشأن المسألة من رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايكل تورنر الذي تحدث في بيان عن "تهديد خطير للأمن القومي".

وقال تورنر "أطلب من الرئيس (جو) بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من أن يناقشوا بشكل علني الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد".

ونقلت "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر لم تكشفاها أن التهديد يتعلق بقدرة عسكرية روسية "مقلقة للغاية".

ثم أورد تورنر ونظيره الديموقراطي جيم هايمز في رسالة منفصلة إلى المشرعين أن اللجنة "حددت مسألة عاجلة في ما يتعلق بقدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار ينبغي أن يعرفها جميع صناع القرار في الكونغرس".

وأضافا أن لجنتهما صوتت الثلاثاء لصالح إتاحة المعلومات للمشرعين لمراجعتها حتى الجمعة.

غير أن هايمز حثّ على توخي الحذر في التصريحات العلنية، ووصف في بيان منفصل المعلومات الاستخباراتية السرية التي تم لفت انتباه أعضاء اللجنة إليها بأنها "مهمة" ولكنها ليست "سببا للذعر".

كما حثّ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على توخي الحذر. وقال للصحافيين في مبنى الكابيتول "ليست هناك حاجة إلى إنذار عام".

وأضاف "سنعمل معا على معالجة هذا الأمر، كما نفعل مع كل الأمور الحساسة التي يتم تصنيفها سرية".

من جهته، أعرب مستشار الأمن القومي جايك ساليفان عن إحباطه من تصريح تيرنر علناً قبل الإحاطة المقررة الخميس لأعضاء مجلس النواب الأربعة في مجموعة "عصابة الثمانية" التي تضم زعماء الحزبين وكبار أعضاء لجنة الاستخبارات.

وقال ساليفان "اختار القيام بذلك. كل ما يمكنني قوله هو أنني أركز على الذهاب لرؤيته والجلوس معه وكذلك الأعضاء الآخرين في +عصابة الثمانية+ غدا".





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