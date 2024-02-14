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أستراليا وكندا ونيوزيلندا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

2/14/2024 10:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا اليوم الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وفقا لبيان مشترك صدر ردا على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح.

جاء في البيان الذي أصدره رؤساء وزراء الدول الثلاث "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح. أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية".

وأضاف البيان "هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء إن إسرائيل ستمضي قدما في هجومها على حركة حماس في رفح، آخر ملجأ للفلسطينيين النازحين في جنوب قطاع غزة، بعد السماح للمدنيين بإخلاء المنطقة.

وحث البيان إسرائيل على عدم شن الهجوم، لكنه قال إن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون "من جانب واحد"، وسيتطلب من حماس نزع سلاحها وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على الفور.

وقال الزعماء أيضا إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير كانون الثاني في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا يلزم إسرائيل بحماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة.

وأضاف البيان أن "حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية وضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي. لا يمكن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع الثمن مقابل هزيمة حماس".

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