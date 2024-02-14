الكونغرس: خطة روسية لوضع سلاح نووي في الفضاء

كشف مصدران مطلعان في الكونغرس الأمريكي أن روسيا تسعى إلى وضع سلاح نووي في الفضاء لإمكانية استخدامه ضد الأقمار الاصطناعية، وذلك وفقاً لما ذكرته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شبكة «ايه بي سي نيوز» قولها إن السلاح النووي الذي سيوضع في الفضاء لن يستخدم لإسقاط سلاح على الأرض.

وأبلغت الولايات المتحدة الكونغرس وحلفاءها في أوروبا بمعلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات النووية الروسية التي يمكن أن تشكّل تهديداً دولياً، وفقا لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين.

وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة جادة، لكن القدرات لا تزال قيد التطوير، ولم تنشرها روسيا.

وأوضحوا أنه بالتالي «لا يشكل ذلك تهديداً عاجلاً للولايات المتحدة أو أوكرانيا أو حلفاء أمريكا الأوروبيين». وذكرت «نيويورك تايمز» أن المعلومات سرية للغاية.

وقال مسؤول أمريكي حالي ومسؤول أمريكي سابق إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة مرتبطة بمحاولات روسيا تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء. وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن السلاح النووي لم يوضع في المدار.

وظهر التهديد بعد أن أصدر النائب مايكل آر تيرنر، الجمهوري من ولاية أوهايو ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بياناً غامضاً يدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى رفع السرية عن المواد. وأثار بيان تيرنر، وقراره بمشاركة المعلومات مع الآخرين في الكونغرس، ضجة بواشنطن حول ماهية المعلومات الاستخباراتية.

وقال تيرنر: «أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد؛ حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد علانية».

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