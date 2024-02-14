بايدن أم ترامب؟.. بوتين يكشف عن الرئيس الأمريكي المفضَّل

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الرئيس الأمريكي المفضَّل من وجهة نظره، مؤكداً استعداده للتعامل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر أياً يكن.

ووصف بوتين، أمس، نظيره الأمريكي جو بايدن بأنه شخص «يمكن توقّع» تصرفاته أكثر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ورداً على سؤال لأحد الصحافيين عمَّن تفضل روسيا أن يفوز في المواجهة المحتملة بين الرئيس الديمقراطي الحالي والمرشح الجمهوري، أجاب بوتين: «بايدن، إنه أكثر خبرة. يمكن توقّع تصرفاته، إنه سياسي من المدرسة القديمة».

وفي تعليق على الانتقادات المتعلقة بعمر بايدن، الذي سيبلغ 82 عاماً بعد أسابيع فقط من الانتخابات، قال بوتين: «عندما التقيت بالسيد بايدن قبل ثلاث سنوات، كان الناس يتحدثون حينها عن عجزه، لكنني لم أر شيئاً من هذا القبيل»، في إشارة على ما يبدو إلى قمة عُقدت في جنيف.

وتُظهر استطلاعات الرأي الأمريكية أن الناخبين لديهم مخاوف حقيقية بشأن عمر بايدن.

وتفاقمت مسألة الكفاءة العقلية للرئيس الأمريكي بعد حادثتين خلط فيهما بين زعماء أوروبيين حاليين وأسلافهم المتوفين.

واضطر البيت الأبيض إلى الدفاع بشدة عن الرئيس الأسبوع الماضي، بعد أن وصفه تقرير لمحقق خاص بأنه «رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة».

ورد بايدن بنفسه بغضب لاحقاً على الاتهام، لكنه فاقم المشكلة لاحقاً من خلال خلطه مجدداً بين رئيسي مصر والمكسيك.

وتعرض ترامب (77 عاماً) للموقف نفسه أخيراً، حين خلط أيضاً بين منافسته على ترشيح الحزب الجمهوري نيكي هايلي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

ومع ذلك، أعرب بوتين عن معارضته القوية للسياسة الخارجية لواشنطن في عهد بايدن.

وقال بوتين: «ما يجب علينا فحصه هو الموقف السياسي، وموقف الإدارة الحالية ضار لأقصى حد وخاطئ».

ويأتي تفضيل بوتين العلني لبايدن على الرغم من انتقادات الأخير اللاذعة لبوتين، وبعد أن أعرب ترامب في مناسبات عديدة عن إعجابه بزعيم الكرملين.

كما واجه المرشح الجمهوري انتقادات شديدة بعد أن صرّح أخيراً أنه سيشجع روسيا على مهاجمة أي دولة في حلف شمال الأطلسي لم تدفع ما يستحق عليها من المال لدعم الحلف.

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