مادة تنقي الدم من الفيروسات والسموم
التاريخ
2/14/2024 7:26:03 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ابتكر علماء معهد غريبينشيكوف لكيمياء السيليكات التابع لأكاديمية العلوم الروسية مادة يمكنها تنقية الدم من الفيروسات والبكتيريا والسموم. ويشير الباحثون إلى أنهم ابتكروا مجمعات اصطناعية تحاكي خصائص سيليكات الألومنيوم الطبيعية، يمكنها تنقية الدم.
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