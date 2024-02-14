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مادة تنقي الدم من الفيروسات والسموم

2/14/2024 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتكر علماء معهد غريبينشيكوف لكيمياء السيليكات التابع لأكاديمية العلوم الروسية مادة يمكنها تنقية الدم من الفيروسات والبكتيريا والسموم. ويشير الباحثون إلى أنهم ابتكروا مجمعات اصطناعية تحاكي خصائص سيليكات الألومنيوم الطبيعية، يمكنها تنقية الدم.

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