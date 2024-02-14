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«العويس الثقافية» تحتفي بفائزي دورتها الـ 18 في 27 الجاري

2/14/2024 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بين 27 و29 فبراير الجاري مهرجاناً ثقافياً كبيراً احتفاءً بالفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها الدورة الثامنة عشرة (2023-2022).

وتشتمل الاحتفالية على معرض كبير لمقتنيات المؤسسة، وندوة فكرية للفائزين يتحدثون فيها عن تجربتهم الإبداعية، وحفلات توقيع كتب الفائزين بالجائزة الصادرة حديثاً ضمن سلسلة (الفائزون) التي تصدر تباعاً عن المؤسسة، وندوة مع القاص والروائي البحريني أمين الصالح بالتعاون مع النادي الثقافي العربي بالشارقة، وندوة مع المفكر المغربي عبدالسلام بنعبد العالي بالتعاون مع بيت الفلسفة في الفجيرة.

وقد فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة الثامنة عشرة كل من: الشاعر حسن طلب ((جائزة الشعر))، والقاص أمين صالح ((جائزة القصة والرواية والمسرحية))، والناقد عبدالله إبراهيم ((جائزة الدراسات الأدبية والنقد))، والمفكر عبدالسلام بنعبد العالي ((جائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية)).

وسيقوم بتكريم الفائزين بالجوائز، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وسيتم تقليدهم بوشاح الإمارات العربية المتحدة ومنحهم الميداليات الذهبية التي تحمل على وجهها الأول اسم وصورة الفائز، وعلى وجهها الآخر شعار الجائزة.

وسيُقدّم للفائزين شهادات فنية قيمة، ومن المقرر أيضاً أن تنطلق احتفالات الجائزة بمعرض كبير لمقتنيات المؤسسة .

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