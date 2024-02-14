150 مصوراً يروون تجاربهم في «إكسبوجر 2024»

يجمع المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر)) في نسخته الثامنة، التي ينظمها ((المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة)) من 28 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل بـ((مركز إكسبو الشارقة))، شخصيات عالمية من عمالقة التصوير، من أبرزهم بيت سوزا، كبير مصوري البيت الأبيض، وكبير المصورين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما، وإريك ميولا، صانع صورة ((بيفرلي سيلز)) على غلاف مجلة ((تايم)) لعام 1971.

وتشهد هذه الدورة، مشاركة هامة لمصورين ممن وثقوا أهم الصراعات والأزمات، وآخرين حصدوا جوائز عالمية مرموقة مثل ((أفضل مصور للحياة البرية للعام)) وجائزة ((بوليتزر))، الإنسانية في التاريخ، لمن نقلوا صوراً حصرية لأشهر قادة العالم، وأبدعوا في إنتاج صور أثّرت في الوجدان العالمي.

200 فعالية

ويقدم روّاد فن التصوير الفوتوغرافي تجاربهم وأعمالهم أمام الجمهور في أكبر احتفاء بعالم التصوير والفنون المرئية، من خلال 200 فعالية ونشاط يقدمها أكثر من 150 مصوراً من أشهر خبراء السرد القصصي في العالم، تتضمن أكثر من 45 حواراً ملهماً وجلسة نقاشية، وأكثر من 90 معرضاً فردياً وجماعياً، تروي 2,500 حكاية فريدة بعدسات 400 مصور متخصص في 16 نوعاً من أنواع التصوير الفوتوغرافي؛ وتشمل البورتريه، والتصوير الوثائقي والصحفي، والطبيعة والحياة البرية، والسفر والمغامرات، والفنون الجميلة والتعبير الإبداعي، والتصوير الحضري وحياة الشارع، والرياضة والحركة، والتصوير التقني والتجريبي.

ويسلط ((إكسبوجر 2024)) الضوء على أحدث التوجهات العالمية في فن البورتريه من خلال خمسة معارض لنخبة من رواد هذا المجال، وهي: ((وجوه من مايوركا)) للمصور مارك إدواردز، و((فرحة البساطة)) للمصور عايد تادرس، و((شمس الأمل)) للمصور روبين سالغادو إسكوديرو، و((في رحاب الحرمين)) للمصور عادل القريشي، و((الأمل بعد خمسين عاماً من الحرب)) للمصورة رانيا مطر. ويعزز ((إكسبوجر 2024)) هذه المعارض بفرص تعليمية تتعمق في هذا النوع من خلال جلساته النقاشية التفاعلية وحواراته الملهمة، ومنها جلسة بعنوان ((نافاجو: بورتريه الشعوب الأصلية)) يقدمها المصور جويل غرايمس، وحوار ملهم للمصور مارك إدواردز بعنوان ((عدسة الإدراك: استشفاف قدرات الآخرين))، في حين تشارك مصورة البورتريه الموهوبة رانيا مطر رحلتها الشخصية وخبرتها الواسعة في جلسة بعنوان ((من الشخصي إلى العالمي: التصوير بعدسة رانيا مطر)).

قضايا

ويضيء ((إكسبوجر 2024)) على عدد من القضايا العالمية، ومئات اللحظات الهامة، وعشرات القصص، إذ يقدمها بعدسات أساطير عالم التصوير الذين نجحوا بالتقاط جوهر الروح الإنسانية من خلال فن السرد القصصي البصري، حيث يلتقي جمهور المهرجان بالكاتب والمصور الصحفي في صحيفة ((نيويورك تايمز)) ريك سمولان، مؤلف سلسلة كتب ((يوم في الحياة))، والذي يقدم خطاباً ملهماً بعنوان ((رغم كل الصعاب))، إلى جانب المصورة الصحفية الحائزة عدة جوائز نيكول تانغ من هونغ كونغ، المعروفة بتغطية الصراعات والأزمات الإنسانية عالمياً، والتي تقدم خطاباً بعنوان ((ما تبقّى))، حيث يسلط كلاهما الضوء على مساهماتهما الكبيرة في فن التصوير الصحفي.

ويقدم ديفيد هيوم كينيرلي، الحائز جائزة ((بوليتزر)) خطاباً بعنوان ((كواليس التاريخ))، في حين يقدم بيت سوزا، كبير مصوري البيت الأبيض في إدارة أوباما، خطاباً ملهماً بعنوان ((توثيق التاريخ))، أما الحوار الملهم الذي يقدمه المصور الوثائقي زيد نيلسون، بعنوان ((السلاح والجمال وحقبة التأثير على الطبيعة: رحلة إلى الجانب المظلم من الثقافة المعاصرة))، ليكشف بذلك تعقيدات المجتمع المعاصر.

25 معرضاً

ويقدم المهرجان نحو 25 معرضاً منها ((مفقودون في ذاكرة لبنان)) وتواجه فيه المصورة داليا خميسي الماضي، على غرار المصور أفشين إسماعيلي في معرض ((الحياة تحت قبضة طالبان في أفغانستان)). أما المصور شروار حسين في معرضه ((مآسي الاحتباس الحراري)) فيتناول قضية التغير المناخي، ويواصل المصور هانز ستراند في ((أرض من صنع الإنسان)) طرح مسألة تأثير البشر على المشهد الطبيعي، وفي ((هُويّتُك)) تكشف المصورة دانييلا زالكمان عن مفهوم الذات.

ويعد تعزيز الوعي المجتمعي حول جماليات العالم الطبيعي واحداً من الأهداف التي يركز ((إكسبوجر 2024)) على تحقيقها، من خلال استضافة مجموعة من مناصري الطبيعة، الذين كرسوا حياتهم لحماية البيئة والحياة الطبيعية، ومنهم الثنائي أنجيلا وجوناثان سكوت، الحائزين جوائز ((متحف التاريخ الطبيعي في لندن)) في فئة ((أفضل مصور للحياة البرية للعام)). ويقدمان في الحدث حواراً ملهماً بعنوان ((مبادرة الطبيعة المقدسة: إعادة ربط البشر بالكوكب))، في حين تقدم جوليان كوست خطاباً ملهماً يحمل عنوان ((فن التركيب في برنامج فوتوشوب)) لتعريف المشاركين بأسرار هذه العملية الإبداعية.