الكتابة الساخرة.. المسؤولية المجتمعية في قالب فكاهي شيق

الكتابة الساخرة فن يجمع بين الهجاء والسخرية والنقد، يستخدم فيها الكاتب لغة خاصة للتعبير عن رؤيته النقدية لمواضيع مختلفة، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو ثقافية وغيرها، ويميزها عن غيرها الفكاهة والعبقرية في التوظيف، من خلال استخدام فن الكلمات واللعب عليها لتصبح القراءة بعدها ممتعة. ويعود أصل الكتابة الساخرة إلى العصور القديمة، حيث كانت تستخدم لإظهار الجور والاستغلال الذي يحكم المجتمعات، وكانت تعتمد على اللعب بالكلمات والتشبيهات الغريبة للتعبير عن الواقع بطريقة مبتكرة ومسلية.

وتعد الكتابة الساخرة وسيلة قوية للتعبير عن الانتقاد بمختلف المجالات، حيث يمكن للكتّاب الساخرين استخدام النقد اللاذع لاستهداف أشخاص أو أفكار أو للتعبير عن الاحتجاج والاستياء تجاه تصرفات غير مقبولة، وللتحذير من المسلوبات في المجتمع بشكل أكثر تشويقاً ومتعة، حيث يمكن أن تكون قوة السخرية في الأمور الجادة أكثر تأثيراً من التعبير المباشر.

يرى الكاتب الإماراتي ضرار بالهول الفلاسي صاحب كتاب ((هوس المنصب)) الذي صدر أخيراً، أن الكتابة الساخرة، والأدب الساخر من أرقى أشكال التعبير الإبداعي وأصعبها، وهناك فرق بين الكتابة الساخرة التي تتطلب فهماً عميقاً للمواقف والحالات العامة التي تعبر عنها، وبين كتابة الاستخفاف، والفرق يكمن ليس في الأسلوب فقط وإنما في الأهداف والغايات التي تقف وراء هذه الكتابة، كالفرق بين الكوميديا الناقدة الهادفة، وبين الكوميديا اللامسؤولة.

قواعد

وأضاف: ((ومن هنا فالكتابة الساخرة لها قواعدها وأسسها، وهي فن عربي أصيل في ثقافتنا العربية وثقافتنا الشعبية، وهي من أكثر أشكال الكتابة استجابة من القارئ والمتلقي ومن أكثرها تأثيراً، لأنها تتبع أسلوب السهل الممتنع من جهة، ومن جهة أخرى ترتكز على المتعة في الأسلوب والتعبير، لذلك تحتاج إلى كاتب ذكي يدرك حقيقة المواقف التي يعبر عنها، ويدرك آلية النقد الساخر التي تتهكم من تلك المواقف أو المواضيع أو القضايا، وليس من الأشخاص، كما تتطلب الكتابة الساخرة ثقافة واسعة ومتشعبة وخاصة الثقافة الشعبية بخصوبتها التعبيرية بما تحمل من أمثال شعبية وحكم ومأثورات، يستدرجها الكاتب للتعبير عن موقف معين.

وأشار ضرار بالهول، إلى أن الكتابة الساخرة تعتمد على المفارقة بين اللفظ والمعنى، وأحياناً على التضاد، لترصد التناقض بين الأشياء وسلوكيات البشر وتعاملات الناس، ما يشكل حالة صدمة للقارئ، فتثير لديه المتعة والدهشة، وبالتالي تؤثر فيه أكثر من الكتابات الجادة بأسلوبها الأكاديمي الجامد على أهميتها.

وتابع: ((هنا لابد من التأكيد على أن الكتابة الساخرة لا تعني السخرية والنيل من الشخصية إنما تعني في جوهرها النقد الهادف بأسلوب ممتع مؤثر يصل إلى كل شرائح المجتمع ببساطة وشفافية ومتعة فتنبه بشكل أو بآخر إلى خلل ما اجتماعي أو مؤسساتي، أو شخصي، دون الإشارة المباشرة إلى الجهة المقصودة، لأن الهدف ليس شخصاً بعينه أو جهة بعينها، وإنما الهدف من الكتابة الساخرة هو إيصال رسالة إلى من يمسه الأمر، حتى يظن أنه المقصود)).

وأكد الكاتب ضرار بالهول، أنه يتعين على الكاتب الساخر أن يتمتع إلى جانب ثقافته الواسعة بوجهة نظر، وموقف من الحياة والفن والأوضاع المختلفة، فضلاً عن الموهبة التي تمكنه من بلورة موقف يستطيع التعبير عنه بروح خفيفة الظل، ثقيلة التأثير، فالسخرية نوع من التفكير النقدي في الآخر وفي الواقع، والسخرية التي أهدف إليها في كتاباتي هي خطاب نقدي يستهدف العيوب الاجتماعية والتجاوزات الإدارية لدى بعض المديرين، وذلك بهدف تقويمها وإصلاحها وفق مرجعية قيمية متفق عليها اجتماعياً.