تشابك التاريخ والحاضر جوهر أعمال القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس، عن روايات القائمة القصيرة في دورتها الـ17.

واشتملت القائمة على الروايات التالية: ((مقامرة على شرف الليدي ميتسي)) لأحمد المرسي من مصر، و((سماء القدس السابعة)) لأسامة العيسى من فلسطين، و((قناع بلون السماء)) لباسم خندقجي من فلسطين، و((باهبل: مكة Multiverse 1945 - 2009)) لرجاء عالم من السعودية، و((خاتم سليمى)) لريما بالي من سوريا، و((الفسيفسائي)) لعيسى ناصري من المغرب، وسيتم الإعلان عن الرواية الفائزة في أبوظبي 28 أبريل المقبل.

مؤتمر

وتم الكشف عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحافي عُقد في الرياض، حيث أعلن رئيس لجنة التحكيم نبيل سليمان عن العناوين المرشحة للقائمة. وشارك في المؤتمر أعضاء لجنة التحكيم: الكاتب والصحافي السوداني حمور زيادة، والكاتبة والباحثة والأكاديمية الفلسطينية سونيا نمر، والأكاديمي من الجمهورية التشيكية فرانتيشيك أوندراش، والناقد والصحافي المصري محمد شعير، إضافة إلى رئيس مجلس الأمناء، ياسر سليمان، ومنسقة الجائزة، فلور مونتانارو.

5 بلدان

وتضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية السابعة عشرة كاتبتين و4 كتّاب من 5 بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة ومهمة.

سمات

وأوضح نبيل سليمان: ((تميزت روايات هذه القائمة بالحفر الروائي المعمق في التاريخ، على نحو تشتبك فيه أزمنة الماضي القريب والبعيد مع الحاضر والمستقبل، كما تتفاعل فيه مختلف الحضارات والإبداعات الإنسانية والصراعات أيضاً. من روايات هذه القائمة ما شغلته أسئلة الحب والجسد والتفكك الأسري، وأسئلة الهوية والقمع والتوحش مقابل صبوات البشر، فرادى وجماعات، إلى الحرية والعدالة. ومن الروايات ما تفاعل بعمق وحرارة مع ما يعصف ببلدانه وبالعالم من الحروب والتهجير والانتفاضات، حيث عبر الإبداع الروائي بامتياز عن وعي الذات، وعن وعي الآخر، وعن وعي العالم، فتحقق الاندغام بين القاع الاجتماعي والمحلي والعالمي، وتنوعت الرؤى، وتعددت الجماليات من تفكير الرواية بنفسها وتشكلها على مشهد من القارئ، إلى ألوان التخييل الذي لا تفتأ أجنحته تخفق)).

قيمة وحرص

وتحرص الجائزة العالمية للرواية العربية على مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة، التي وصلت إلى القائمة القصيرة، إلى لغات رئيسة أخرى ونشرها.