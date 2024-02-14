حواريات الشغف والتأمل في لوحات الأمريكي ميتز بدبي

تبدو رسوم الرسام التجريدي والفنان المفاهيمي الأمريكي، لاندون ميتز، تأملية في تأثيرها، نظراً لما تظهره من أنماط متكررة وأشكال وألوان متدفقة تتصف بالحيوية، فنراها تنحسر بلطف عبر تمددات متعددة لتأخذ شكلاً إيقاعياً، في مساحة معرضه ((أن تكون لانهائياً)) المقام في مقر ((كريستيز)) بدبي وبالتعاون مع غاليري ((كاستوت)) في دبي.

يوضح الفنان بمناسبة افتتاح معرضه الذي يضم 10 من أعماله الجديدة، أن رسومه تصوغ شغفه بالموسيقى والتأمل، أما تقنيته فتكمن في كيفية توظيف الإيقاع والصوت والصمت في أعمال ملحنين طليعيين كجون كايج وفيليب غلاس، كما الممارسات التأملية للفلسفات الشرقية كالطاوية وبوذية الزن.

وتوصف أعماله بأنها ((مهدئة للغاية))، وهو يراها مساحة تتيح للمشاهد خوض التجربة من دون إطلاق الأحكام أو الافتراضات.

ويستخدم في صنعها القماش الخام وصبغة أكريليك بدلاً من الطلاء الزيتي لاحتوائها على لزوجة منخفضة، واصفاً تأثير الصباغ كالآتي: له صوته الخاص عند تعرضه لظاهرة طبيعية كالجاذبية))، فتتكون تجمعات من الصباغ ومناطق تبلور وتتشكل تدرجات مع تبخر الصبغة أو غوصها في القماش، وحتى الرطوبة في أوقات مختلفة من السنة تؤثر فيه.

يقول إن جميع أعماله ((لديها طبيعة هامشية)) والعمل ينزلق دائماً من نفسه إلى البيئة المحيطة، وحينما يتم تشكيل أعماله لتتناسب مع الهندسة المعمارية فهذا يؤكد برأيه، طبيعتها المحيطية أو يعززها، وهو لا يرى اهتمامه منصباً فقط على المساحة وإنما أيضاً على المكان والشرط الثقافي حيث يتم دمج القصص في الأماكن.

وهناك عنصر بديهي عفوي يتخلل أعماله على الدوام متيحاً للمواد الانطلاق بحرية مع إبقاء نافذة من الفرص داخل التكوين، فهو يرسم ويستخدم الشفرة أو المقص أو تمزيق الورق، محولاً الاستديو الخاص به إلى موقع ميلاد الأشكال ثم تتكشف الألوان واثقاً بما يأتيه، قبل أن يضفي الفوضى والاعتلاج على العمل، ولهذا، فيما تبدو أعماله هادئة إلا أنها برك مياه لها طبيعتها الخاصة.

ومن الناحية الجمالية، يرى شعوراً متأصلاً بالصحراء في أعماله، ولا سيما الأجواء الباهتة التي تستحضر تأثير الشمس والجفاف في الأسطح، وطلاء السيارات المتآكل بفعل الشمس.

وكان الفنان قد أطلق أول ألبوم موسيقي له العام الماضي، إذ الإحساس بالإيقاع والفضاء والتدفق في رسومه يكملان موسيقاه، وهو يرى الجلوس في غرفة صامتة والتحديق في قماش فارغ تجارب شمولية، إذ في تلك اللحظات يشعر كما لو أنه يريد تجسيد الشعور باللانهاية، وهو يكون قد فعل الشيء الصحيح إذا تمكن شخص ما من أن يشعر بـ((اللانهائي)) عند الاستماع إلى موسيقاه أو الوقوف أمام لوحة له.