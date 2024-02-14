تكريم الفائز بمسابقة الجداريات والفنون في «ماركت الواجهة البحرية»

أعلن ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي الأول للمأكولات الطازجة، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن الفائز بالدورة السادسة من مسابقة الجداريات والفنون التي تحمل عنوان ((الفن من أجل التغيير)).

وتأتي إقامة المسابقة انسجاماً مع رؤية مؤتمر المناخ ((كوب 28)) الذي نظم العام الماضي، والرامية إلى بناء عالم مستدام، واحتفاءً بعام الاستدامة في دولة الإمارات، حيث شجعت المشاركين على إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال الجداريات الفنية الجميلة، وتوظيف فنهم لتحفيز التغيير البيئي الإيجابي.

وحضر حفل التكريم كل من الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة)) وخليل عبد الواحد حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة الثقافة والفنون في ((دبي للثقافة))؛ ومحمد المدني، المدير المساعد في ماركت الواجهة البحرية، وتم خلاله منح الفنان الفلبيني الفائز جيسون سوبرون جائزة مالية بقيمة 30 ألف درهم إماراتي تقديراً لعمله الفني الذي يحمل اسم ((الاستدامة)).

وأكد خليل عبد الواحد حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة الفنون والثقافة في دبي، اهتمام الهيئة بتهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعم أصحاب المواهب الفنية وتمكينهم وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في كل المجالات الفنية. وقال: ((تحرص ((دبي للثقافة)) على تعزيز روح الابتكار لدى أصحاب المواهب الإبداعية، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في إثراء المشهد الفني في دبي، ما يساهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب))، مشيراً إلى أن مسابقة الجداريات والفنون أصبحت بمثابة منصة مهمة تهدف إلى تحفيز الفنانين على التعبير عن رؤاهم وتوجهاتهم الخاصة، وتساهم في الوقت نفسه بدعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، معبراً عن سعادته بفوز جيسون سوبرون بالمسابقة عبر جداريته التي تجسد رسائل عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتتناغم مع أهداف مؤتمر المناخ ((كوب 28)) الرامية إلى بناء عالم مستدام.

وقال جيسون سوبرون، فنان ومصمم جرافيك والفائز بمسابقة الجداريات والفنون لعام 2023: ((يسرني التقدير الكبير الذي حظي به عملي الفني، حيث سيتم عرضه بشكل دائم في ماركت الواجهة البحرية بهدف الاحتفال بعام الاستدامة في دولة الإمارات، والإشادة بالجهود البيئية المستمرة التي تبذلها. واستوحيت عملي الفني من شعار عام الاستدامة في دولة الإمارات ((اليوم للغد))، حيث يمثل الأفكار الرئيسية للاستدامة، مثل الطاقة المتجددة والمأكولات معقولة التكلفة والحد من استهلاك المياه وإعادة التدوير والنمو الاقتصادي. كما يسلط الضوء على الدور الكبير الذي تؤديه أعمالنا اليوم لتحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة)).

ومن جهته، قال محمد المدني، المدير المساعد، ماركت الواجهة البحرية: ((تمحور تركيزنا في دورة هذا العام من مسابقة الجداريات والفنون حول إلهام الفنانين لتحفيز التغيير المجتمعي من خلال أعمالهم والارتقاء بمستوى الوعي حول التحديات البيئية. وشهدت المسابقة مجموعة من المشاركات المميزة التي استعرضت العديد من وجهات النظر حول الجهود المستمرة والتوجهات المستقبلية الرامية إلى ضمان العافية البيئية، وكان أبرزها عمل الفنان جيسون الذي سلط ببراعة الضوء على العديد من الأفكار الرئيسية المتعلقة بالاستدامة. ويسرنا التعاون مع هيئة الفنون والثقافة في دبي (دبي للثقافة) لتنظيم هذه المسابقة التي توفر منصة تتيح للفنانين توحيد جهودهم، وتحتضن مناقشات قيمة لدفع جهود التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا)).