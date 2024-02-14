«الصفا للفنون والتصميم» تزدان بألق المجوهرات والإبداع

أعلنت هيئة الثقافة والفنون بدبي ((دبي للثقافة)) عن تعاونها مع ليكول الشرق الأوسط، المؤسسة التعليمية الرائدة الملتزمة تعريف الجماهير بثقافة المجوهرات وفن تصنيعها، في مشروع مبتكر يهدف إلى إنشاء ركن خاص في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، يضم مجموعة شاملة من الموارد التعليمية ومنها الكتب والمواد الأرشيفية، بهدف نشر ثقافة تصميم المجوهرات وإثراء معارف أعضاء المجتمع الإبداعي في هذا المجال.

وتغطي مجموعة الكتب المختارة في ((ركن ليكول الشرق الأوسط)) مجموعة واسعة من العناوين المتخصصة ومن بينها ((فن الصائغ)) لغيوم غلوريو، والتي توفر للطلبة والباحثين وأعضاء المجتمع إمكان الوصول إلى موارد تعليمية متنوعة تفتح آفاقهم وتحفزهم على استكشاف مجالات علم الأحجار الكريمة (الجيولوجيا، والمعادن، واستخدام الأحجار الكريمة)، وتاريخ المجوهرات (التصنيف، والصياغ والبيوت الكبيرة، وصناعة الساعات)، وتاريخ الفن والحرف اليدوية (التاريخ، والمهن، والتقنيات، والمواد).

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة)) إلى حرص الهيئة على تطوير وتنمية قدرات أعضاء المجتمع الإبداعي وتطوير معارفهم في فنون صياغة وتصميم المجوهرات، وهو ما يتناغم مع تطلعات ((دبي للثقافة)) وحرصها على الارتقاء بالمشهد الفني في الإمارة، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وقال: ((يمثل التعاون مع ليكول الشرق الأوسط محطة ملهمة لإثراء معارف المصممين وتحفيزهم على إطلاق خيالاتهم وتطوير منتجاتهم، ما يسهم في إبراز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب)).

وقالت صوفي كلوديل، مديرة ليكول الشرق الأوسط: ((تشكل الكتب دوراً أساسياً في ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات، وإنها ليست فقط أداة للبحث وإنما أيضاً لمشاركة المعرفة وتوفير الوصول إلى سبل المعرفة للجميع، وتم إنشاء مفهوم ركن المكتبة من قبل ليكول لتأكيد دور الكتب في التعليم، ومكتبة الصفا للفن والتصميم الشريك الأول الذي وافق على هذه المبادرة الفريدة التي نخطط لتطويرها في الشرق الأوسط، وأيضاً في أنحاء العالم في السنوات المقبلة)).

وصرح أليساندرو مافي، مدير فان كليف أند آربلز في الشّرق الأوسط والهند، قائلاً: ((تمثل الشراكة بين دبي للثقافة وليكول الشرق الأوسط خطوة مهمة لإثراء المشهد الثقافي في المنطقة، ويسر فان كليف أند آربلز أن يكونوا شهود هذا التعاون، ونتطلع إلى تطوير المزيد من الروابط بين الطرفين، فتؤكد هذه الشراكة الالتزام بتنمية الفنون والتعليم وتضع الأساس لمشهد ثقافي مزدهر في المنطقة)).

وتمثل الشراكة بين ((دبي للثقافة)) وليكول الشرق الأوسط انطلاقاً من مكتبة الصفا للفن والتصميم، بداية مهمة ومثمرة لتطوير ثقافة الاهتمام بالمجوهرات وتصميماتها، ولا سيما أن افتتاح ركن ((ليكول الشرق الأوسط)) في مكتبة الصفا للفنون والتصميم يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيسها واليوم العالمي لإهداء الكتب.

يذكر أن ((دبي للثقافة)) نظمت في يناير الماضي وضمن مبادرتها ((مدارس الحياة)) مجموعة من ورش العمل التفاعلية في مجال المجوهرات والتصميم، ركزت فيها على طرائق تعلم صناعة المجوهرات وتصميم الأحذية، وكيفية صناعة الأقراط والأساور، وغيرها. كما تتيح ((دبي للثقافة)) لزوار النسخة الثانية عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم والتي ستقام في الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل في ((حي الشندغة التاريخي))، الفرصة لاستكشاف تشكيلة واسعة من المجوهرات التي تمتاز بتصميماتها المتفردة.