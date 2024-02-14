نعومي أوساكا تشارك في «دبي للتنس» ببطاقة دعوة

كشفت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس عن دعوة نعومي أوساكا، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، للمشاركة في منافسات هذا العام بعد مرور خمس سنوات على آخر ظهور لها في البطولة. وابتعدت البطلة الفائزة أربع مرات بألقاب البطولات الكبرى لمدة 15 شهراً عن المنافسات لأسباب شخصية، لتعود للمشاركة في بطولتي بريسبان وأستراليا قبل أن تخوض منافسات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.

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