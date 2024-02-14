Thursday, 15 February 2024 05:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نعومي أوساكا تشارك في «دبي للتنس» ببطاقة دعوة

2/14/2024 7:26:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس عن دعوة نعومي أوساكا، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، للمشاركة في منافسات هذا العام بعد مرور خمس سنوات على آخر ظهور لها في البطولة. وابتعدت البطلة الفائزة أربع مرات بألقاب البطولات الكبرى لمدة 15 شهراً عن المنافسات لأسباب شخصية، لتعود للمشاركة في بطولتي بريسبان وأستراليا قبل أن تخوض منافسات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14022024000110011019ID1107853959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث