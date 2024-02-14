نعومي أوساكا تشارك في «دبي للتنس» ببطاقة دعوة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس عن دعوة نعومي أوساكا، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، للمشاركة في منافسات هذا العام بعد مرور خمس سنوات على آخر ظهور لها في البطولة. وابتعدت البطلة الفائزة أربع مرات بألقاب البطولات الكبرى لمدة 15 شهراً عن المنافسات لأسباب شخصية، لتعود للمشاركة في بطولتي بريسبان وأستراليا قبل أن تخوض منافسات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.
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