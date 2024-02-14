«صاروخ» عامر في الوقت الضائع ينقذ «النمور» من «النسور»

كسب كلباء نقطة وخسر خورفكان نقطتين بتعادل الفريقين أول من أمس في الجولة 13 من دوري أدنوك، وكان خورفكان تقدم بهدف عن طريق لورانسي في الدقيقة 61، وأدرك أحمد عامر التعادل لكلباء بصاروخ من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 98، ورفع كلباء رصيده إلى 13 نقطة، وخورفكان إلى 14 نقطة، ليتقدم الفريقان خطوة نحو منطقة الوسط، ويعد التعادل بطعم الفوز للمضيف، وبطعم الخسارة للضيف، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، لكن في المجمل العام حقق الفريقان مكاسب من اللقاء، فإلى جانب الحصول على نقطة، أكد خورفكان قدرته على تحقيق نتائج جيدة خارج أرضه بعد أن خسر جميع المباريات التي خاضها بعيداً عن جماهيره، كما أكد قدرته على التعامل مع النقص العددي والوصول للمرمى بعشرة لاعبين، وإن أخفق في الحفاظ على تقدمه بالدقيقة الأخيرة، وهذا التفريط في الدقائق المجنونة تكرر في أكثر من مباراة.

في حين أكد كلباء أنه فريق لا يستسلم، ويقاتل حتى آخر ثانية، وأنه فريق يستطيع صناعة الفرص، مفتقداً اللمسة الأخيرة، وهو ما اعترف به مدرب الفريق فرهاد مجيدي، حيث أشار إلى أن فريقه يصنع فرصاً، لكنه بحاجة إلى عمل جماعي على صعيد كيفية إنهاء الهجمات. وقال مدرب كلباء: أمام الفرق التي تنافس على الدوري وفرق الوسط وفرق مؤخرة الجدول، يجب أن تصنع الفرص، وأن نحاول الوصول للمرمى، وهذا ما نفعله، لكن أعتقد أننا يجب أن نحسن من أدائنا الهجومي أكثر، لأن مسألة إهدار الفرص هذه إذا استمرت فسنعاني في المباريات المقبلة.

من جهته، أكد دامير ماركونفيتش، مساعد مدرب خورفكان، أنه فخور بالأداء الذي قدمه اللاعبون، والروح التي ميزتهم. وأوضح: ليس من السهل أن تكمل المباراة منذ نهاية الشوط الأول بعشرة لاعبين أمام فريق مثل كلباء يلعب على أرضه وأمام جمهوره، وليس من السهل أن تسجل في ظل النقص العددي، أعتقد أن خورفكان أثبت أنه قادر على التعامل مع ظروف المباريات بالصورة المطلوبة.

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