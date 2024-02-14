الشعفار: حققنا 85 % من نقاط الوصل في الدور الأول

أعرب أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، عن سعادته بإنهاء ((الإمبراطور)) لمبارياته في الدور الأول متصدراً لجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، العين، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، وقال: ((حققنا تقريباً 85 % من نقاط الدور الأول، بجمعنا 33 من 39 نقطة في 13 مباراة، وآخرها نقاط مباراتنا مع ضيفنا النصر، بفوزنا بهدف دون مقابل في ((ديربي بر دبي))، ضمن الجولة 13 للمسابقة)).

وأضاف: فارق النقاط سيضع ضغوطاً على المنافسين، وخاصة بعدما أثبت الوصل حتى الآن أنه على قدر المسؤولية، وما حققناه حتى الآن، يعد إنجازاً لم يتحقق منذ سنوات طويلة، وعلينا المحافظة على صدارة الدوري، وعدم التفريط في أي نقاط مقبلة، لأننا كإدارة، لم نكن نتمنى ضياع أي نقاط من الفريق في الدور الأول، وهذا يتطلب من الفريق الاستمرار بنفس العطاء والروح القتالية في جميع مبارياتنا بالدور الأول.

وأوضح: ((الدوري لا يزال طويلاً، ويعتبر إنهاء الدور الأول ونحن في الصدارة، خطوة إلى الأمام، ولا يمكن الحديث عن حسم درع الدوري قبل الجولة 23، وأشكر اللاعبين على ما يقدمونه، وجماهير الوصل على دعمها ومساندتها القوية، وحضورها المتميز في جميع مبارياتنا، بما فيها لقاء الديربي أمام النصر، والذي شهد حضوراً مميزاً، على الرغم من إقامة المباراة وسط الأسبوع، وفي طقس صعب، وهدفنا سيبقى دائماً وأبداً إسعاد جمهورنا)).

رأي فني

من جانبه، قال ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن لقاء على النصر: في مباريات الديربي، يبقى الانتصار هو الأهم، بغض النظر عن الأداء، ونحن لم نقدم أفضل ما لدينا، ولكننا حققنا الانتصار، وذلك المطلوب في مثل تلك المباريات، والوصل لعب الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول، وسجل هدف الفوز، وأعتقد أن التغييرات كان لها دورها الكبير في حسم مباراتنا مع النصر.

وعن لقاء فريق الإمارات بعد غد، في الدور ثمن النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، قال ميلوش: ((ليس أمامنا وقت طويل للتحضير للمباراة، وسيكون علينا إخضاع اللاعبين للاستشفاء، ونتمنى أن يكون الجميع جاهزاً لخوض مواجهة جديدة في مسابقة أخرى قوية، تختلف في نظامها عن الدوري، لأنها تقام بنظام خروج المغلوب، وبالتالي، سيكون المطلوب فيها الفوز، للاقتراب أكثر من اللعب على اللقب)).

قرارات

وفي المقابل، تحدث آلفريد شرودر مدرب النصر، عن المباراة، وقرارات حكم المباراة، بقوله: ((أشكر لاعبي النصر على روحهم القتالية العالية، وأنا سعيد بالأداء، وكنت أتمنى تحقيق الفوز، وأعتقد أن بوبليتي لاعب الوصل، كان يستحق الطرد في الكرة المشتركة مع تعرابت، خلال مجريات الشوط الأول، لأنه كان تدخلاً عنيفاً، وكان يجب أن يتم استدعاء الحكم من قبل تقنية حكم الفيديو، لإعادة النظر في اللعبة، التي تستحق أكثر من إنذار)).

وقال بوبليتي لاعب الوصل: الفوز في الديربي هو المهم، والوصل يملك لاعبين يرغبون في تحقيق بطولة مع النادي بنهاية الموسم، ولذا، نعمل بجهد مع المدرب طيلة الأسبوع لإسعاد جمهورنا.

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