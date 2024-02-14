كوزمين: أطالب بتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية

قال الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة، إن رابطة المحترفين كانت مطالبة بتأجيل مباريات الجولة 13 بالكامل، وعدم تأجيل بعض المباريات دون غيرها، مطالباً بتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، خاصة في ما يتعلق بالتأجيلات.

وانتهت مواجهة الوحدة والشارقة بالتعادل الإيجابي 1-1، والذي أبعد الفريقين بشكل كبير عن صراع المنافسة، بعدما اتسع الفارق بينهما مع المتصدر الوصل، إذ وصل الشارقة إلى 23 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ((الإمبراطور))، و12 نقطة مع الوحدة، الذي احتل المركز الخامس مؤقتاً برصيد 21 نقطة.

دعم

وأضاف كوزمين: ((سنخوض مباراة بعد 4 أيام، أمام فريق لم يلعب في الجولة الحالية مثلنا، لأنه تم تأجيل مباراتهم بسبب الأحوال الجوية، لا أعلم السبب في عدم تأجيل الجولة بالكامل)).

وأردف:((لا أريد أن يفهم كلامي بشكل خاطئ، ودعم الأندية في مشاركاتها الخارجية أمر مفروغ منه وطبيعي، ولكننا، على سبيل المثال، عندما طالبنا بتأجيل مباراتنا مع البطائح في الدوري، وقتها، وكانت قبل 48 ساعة من عودة اللاعبين الدوليين، رفضوا طلبنا، بحجة عدم وجود تواريخ، خسرت في تلك المباراة 3 لاعبين، ومن الضروري أن يكون هناك تكافؤ للفرص بين الجميع)).

وتابع: ((أكرر، أحترم جميع الأندية، لكني أيضاً أطالب بالاحترام لنادي الشارقة، والشارقة بوجودي أو عدمه نادٍ قوي، أريد أن يصل للمكانة التي يستحقها، ولا بد من التعامل معه باحترام أكبر)).

مواجهة

وأبدى كوزمين خيبة أمله من أداء بعض اللاعبين في مواجهة الوحدة، مشيراً إلى أن عدم ترجمة الفرص المتاحة أمام مرمى المنافسين أمر مزعج بالنسبة له.

وقال: ((تحكمنا بالشوط الأول، ورغم التأخر نجحنا في العودة بالتعادل، الذي أعتبره بمثابة الخسارة، غير مقبول أن نحصل على هذا الكم الهائل من الفرص، ولا نسجل سوى هدف وحيد، هذا الأمر تكرر كثيراً، مع الأسف، ورغم التحركات الإيجابية من اللاعبين، لكننا عانينا من فقدان التركيز في قرار التسجيل أمام المرمى)).

وعن ابتعاد الشارقة عن المنافسة، أكد كوزمين أن الفريق مطالب بالتفكير في الطموحات القريبة، أفضل من التفكير في فارق النقاط، مشيراً إلى أن الفريق بدأ 6 أشهر صعبة في بداية الموسم، وعانينا من غيابات وإصابات وإيقاف لاعبين، لكننا حالياً نعود إلى التوازن شيئاً فشيئاً.

سيطرة

من جهته، وصف الصربي غوران مدرب الوحدة، المباراة بـ ((المتكافئة))، بعدما قدم الفريق بداية غير جيدة، وافتقد للضغط على المنافس، الذي سيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول.

وقال: ((من حسن حظنا تسجل هدف في الشوط الأول، وأضعنا فرصاً عدة في الشوط الثاني، واجهنا سوء طالع في بعض الأحيان، ولكن من المهم أن الفريق قادر على صناعة الفرص))، مشيراً إلى أن الوحدة يتحسن من وجهة نظره، وأنه يختار اللاعب الأجهز والأنسب في كل مباراة، بحسب رؤيته الفنية.

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