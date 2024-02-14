آل علي والنقبي في القائمة الأولية لحكام مونديال 2026

آل علي والنقبي في القائمة الأولية لحكام مونديال 2026
التاريخ
2/14/2024 7:26:01 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم ((الفيفا))، الحكمين المواطنين عادل النقبي وعمر آل علي، ضمن قائمة الحكام الأولية المشاركة في إدارة نهائيات كأس العالم 2026، على أن يتم اختيار القائمة النهائية قبل عام من انطلاقة البطولة المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً.
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