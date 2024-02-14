آل علي والنقبي في القائمة الأولية لحكام مونديال 2026

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم ((الفيفا))، الحكمين المواطنين عادل النقبي وعمر آل علي، ضمن قائمة الحكام الأولية المشاركة في إدارة نهائيات كأس العالم 2026، على أن يتم اختيار القائمة النهائية قبل عام من انطلاقة البطولة المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.