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آل علي والنقبي في القائمة الأولية لحكام مونديال 2026

2/14/2024 7:26:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم ((الفيفا))، الحكمين المواطنين عادل النقبي وعمر آل علي، ضمن قائمة الحكام الأولية المشاركة في إدارة نهائيات كأس العالم 2026، على أن يتم اختيار القائمة النهائية قبل عام من انطلاقة البطولة المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً.

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