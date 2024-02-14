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جماهير أرسنال: دبي حقاً وصفة النجاح

2/14/2024 7:26:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشادت جماهير أرسنال بالتطور الكبير في أداء الفريق بعد فترة الإعداد الناجحة التي قضاها في دبي في يناير الماضي في فترة التوقف القصيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الموقع الخاص بجماهير النادي في مواقع التواصل الاجتماعي، إحصاءً تحت عنوان ((دبي حقاً وصفة النجاح))، بين أن الفريق سجل هدفين فقط في آخر 4 مباريات قبل معسكر دبي، فيما سجل 16 هدفاً في المباريات الـ4 التي أعقبت المعسكر، وهو إحصاء يوضح الاستفادة الكبيرة للفريق من خوض المعسكر الشتوي في دبي.

وحقق أرسنال عقب العودة من دبي 4 انتصارات متتالية على حساب كريستال بالاس 5 - 0 في الجولة 21، ونوتينغهام فورست 2 - 1، وتخطى ليفربول 3 - 1 قبل أن يسحق وستهام يونايتد بسداسية الأحد الماضي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، متأخراً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي ((الوصيف)) مع تبقي مباراة مؤجلة للسماوي، وبنقطتين عن ليفربول المتصدر.

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