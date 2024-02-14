4 مباريات في افتتاح «مونديال الشاطئية» بدبي اليوم

تقام اليوم 4 مباريات في افتتاح النسخة 12 لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي حتى 25 الجاري بمشاركة 16 منتخباً يتقدمها البرازيل حامل اللقب 5 مرات والمنتخب البرتغالي بطل نسختي 2015 و2019، إضافة إلى الإمارات، إيطاليا، إسبانيا، بيلاروسيا، كولومبيا، الأرجنتين، اليابان، إيران، سلطنة عمان، مصر، السنغال، أمريكا، المكسيك وتاهيتي.

وتنطلق أولى مباريات المونديال بين أمريكا وإيطاليا الساعة 15:30، تليها مباراة تاهيتي والأرجنتين الساعة 17:00، ثم مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه المصري الساعة 19:30، وتختتم مباراة إيران وإسبانيا الساعة 21:00 منافسات اليوم الأول.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دبي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية نسخة 2009، والتي شهدت تتويج منتخب البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا، فيما كانت النسخة الأخيرة من المونديال، الذي يقام كل عامين، قد أقيمت في روسيا 2021.

أجواء

من جانبه، دعا سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية - فيفا 2024، الجماهير لحضور منافسات البطولة والاستمتاع بأجواء رائعة في الملعب الجميل الذي تم تشييده في حي دبي للتصميم والمطل على قناة دبي المائية وأجمل المباني في شارع الشيخ زايد ومنطقة برج خليفة.

وقال ((نرحب بالمنتخبات العالمية المشاركة وبالجماهير من جميع الجنسيات للحضور في الملعب المميز الذي تم تشييده خصيصاً للبطولة ويتسع لأكثر من 3500 متفرج، والذي سيستضيف أجمل وأقوى المباريات التي تجمع بين 16 من أقوى منتخبات كرة القدم الشاطئية من مختلف القارات، وكذلك الاستمتاع بأجواء الفعاليات المصاحبة للبطولة التي يتم تنظيمها للمرة الثانية في دبي بعد الاستضافة الرائعة لنسخة 2009 من البطولة الأقوى في عالم كرة القدم الشاطئية والتي تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم)).

وختم أمين عام مجلس دبي الرياضي ((لقد أصبحت دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً وجهة عالمية مفضلة لكرة القدم الشاطئية كما هو الحال في جميع الرياضات الأخرى، كما أن الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين والمنتخبات العالمية يرحبون دائماً بتنظيم البطولات هنا بفضل الدعم الذي يناله القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، وكذلك الخبرات التنظيمية الكبيرة لأبناء الوطن)).

منافسات

من جانبه، قال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية، مدير البطولة، إن جمهور كرة القدم الشاطئية على موعد مع منافسات ممتعة تجمع الفن والخبرة والإبداع، مؤكداً أن الحضور الجماهيري يضيف إثارة وتشويقاً لهذا الحدث الرياضي الدولي.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن التعاون بين اتحاد الكرة ومجلس دبي الرياضي وفيفا ساعد على وضع الخطط الكفيلة بتجهيز كل متطلبات المونديال في الأوقات المحددة، مشيداً بهذا التعاون الذي يعد الركيزة الأساسية للنجاح.

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