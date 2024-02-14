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قرعة بطولة باكو غراند سلام للجودو اليوم

2/14/2024 7:26:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجرى في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت أذربيجان قرعة بطولة باكو غراند سلام الكبرى للجودو، عبر (تقنية الفيديو)، من فندق باكو ماريوت استعداداً لانطلاقة منافسات البطولة صباح يوم غدٍ والتي تستمر حتى مساء الأحد، ويشارك فيها 410 لاعبين ولاعبات من 64 دولة من بينها 3 دول عربية وهي الإمارات، البحرين والسعودية.

ويشارك منتخبنا ببعثة تتكون من اللاعبة باتسو ألتان التي تشارك في منافسات ((وزن تحت 57 كجم)) والتي تخوض منافساتها في اليوم الأول للبطولة واللاعب كريم عبد اللطيف في (وزن تحت 73 كجم) والذي يلعب ضمن مباريات الوزن الخفيف المتوسط في ثاني أيام البطولة، ويشرف على التدريب المدرب فيكتور سيكتروف، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية الأمين العام للاتحاد وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وقال ناصر التميمي إن بقية أعضاء المنتخب الأول استمروا في معسكر جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة طشقند غراند سلام 2024 المقبلة، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للجودو خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل، والتي تشهد حتى الآن مشاركة 55 دولة من بينها 5 دول عربية هي الإمارات، السعودية، الكويت، المغرب ولبنان، ويشارك منتخبنا في البطولة بعدد 8 أفراد ضمن برنامج إعدادهم لأولمبياد باريس 2024، الذي سيشهد مشاركة 5 أفراد من جودو الإمارات حتى الآن، حيث تتضح القائمة النهائية عقب بطولة العالم للجودو التي تقام في أبوظبي خلال الفترة من 18 وحتى 24 مايو 2024، كختام البطولات الكبرى المؤهلة للأولمبياد المقبل بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

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