حمد الدبيخي: أنا محلل ولست ممثلاً

أكد حمد الدبيخي، لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتفاق السابق، والمحلل الفني، أنه لم يتعمد إثارة الجدل خلال تحليلاته وتوقعاته في بطولة كأس الأمم الآسيوية قطر 2023 في ((مساء آسيا))، وإنما يقول رأيه المقتنع به القائم على رؤيته لعوامل ومعطيات فنية للمنتخبات خلال البطولة، مشيراً إلى أنه لم يتعمد كذلك التقليل من أي من المنتخبات العربية في البطولة، وخصوصاً المنتخب الأردني الذي نجح في الوصول إلى النهائي على خلاف التوقعات، وأن اختلاف الآراء والرؤى أمر طبيعي يحدث في كرة القدم.

وأثار الدبيخي حالة من الجدل وبالأخص خلال تحليل كأس آسيا التي توج بلقبها المنتخب القطري بعد فوزه في النهائي 1-3 على حساب شقيقه الأردني، إلى جانب التوقعات التي اعتبرها الكثيرون غريبة، ودخوله في مناقشات ساخنة مع محللين آخرين خلال البرنامج، مما أثار تفاعلاً كبيراً من رواد وسائل التواصل الاجتماعي على مدار البطولة.

وقال الدبيخي لـ ((البيان)): ((أنا محلل فني ولست ممثلاً، ولا أتعمد إثارة الجدل لمجرد التواجد في المشهد، أو الحصول على متابعات، فالبرامج التحليلية التي تتضمن العديد من الشخصيات ولمدة أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات من الصعب جعلها تقتصر على التحليل فقط، وبالطبع هناك نوع من الفكاهة والمناوشات التي تبقى في إطار الاحترام المتبادل)).

وأضاف: ((أؤمن بالعمل الجماعي، وكل شخص له دور، والإثارة في بعض الأحيان تصنعها المواقف وليس الأشخاص بأنفسهم، وبالتالي نحن نعلق على الأمور الفنية، وليس بتعمد أو خلافه، أنا كنت أعلن توقعاتي وفق قناعاتي الفنية، ولا أقولها للجدل فقط لأنها ستحسب علي في النهاية)).

قمة الإثارة

وأشار الدبيخي إلى أن المناوشات والنقاشات الساخنة تصل ذروتها عندما تواجدت المنتخبات العربية بكثرة في البطولة وخلال الأدوار الإقصائية، وطبيعي عندما تخرج منتخبات عربية تقل الإثارة، وأعتقد أن كأس آسيا الأخيرة وصلت إلى أوجها، خصوصاً وأن النهائي كان بين منتخبين عربيين، ونجح من نجح بدرجات متفاوتة، وفي النهاية الحكم للجمهور، لأن مثل هذه البرامج ليست صاحبة توجه واحد وإنما عرض لكل الآراء، ولولا الاختلاف لما حققنا النجاح خلال تغطية البطولة.

وعن ردود أفعال المتابعين، أوضح: ((للأسف أكبر معضلة أن البعض لا يتقبل الرأي الآخر، والجمهور أو بعض المحللين قد يستنتجون أموراً بالعاطفة، فأي شخص حر في رأيه، قد يصيب وقد يخطئ، وأغلب من في الساحة الإعلامية خلال مشواري قد لا يتقبلون الآراء المخالفة بسهولة، ويبنون عليها مواقفهم فيما بعد)).

ودافع الدبيخي عن نفسه جراء اتهامه بالتقليل من المنتخب الأردني خلال كأس آسيا، مؤكداً أنه لم يقلل على الإطلاق من المنتخب الأردني ولا من لاعبيه، وأن البعض فسر تحليله الفني على أنه حقد وتقليل من المنتخب، موضحاً: ((لم يحدث ذلك، هذه كرة قدم، وأنا أتوقع وأرى أموراً فنية، ومثلاً أحد الزملاء كان يتوقع كذلك خسارة الأردن، فهل معنى ذلك أنه قلل منهم؟، مستحيل التقليل من أحد المنتخبات في بطولة أثنيت عليها، ثم كيف أقلل من منتخب وصل للنهائي، ((لا تركب بالمخ)))).

تحدٍ

وعلق لاعب المنتخب السعودي السابق على تناوله المنسف الأردني بعد خسارته للتحدي عقب فوز ((النشامى)) على كوريا الجنوبية في نصف النهائي قائلاً: ((الزملاء بعد كل مباراة كانوا يحضرون المنسف الأكلة الشهيرة في الأردن، وامتثلت للتحدي وأكلته في النهاية عقب فوزهم، واكتشفت أنها أكلة لذيذة، فقد كانت المرة الأولى التي أتناولها)).

وأضاف مازحاً: ((الغريب أن من كان يشعر بالعتب بسبب ترشيحاتي وعدم توقعي سابقاً فوز الأردن في الكثير من المباريات، طلبوا مني عدم ترشيح الأردن للفوز باللقب حتى يحدث العكس)).

وكشف الدبيخي أنه لا يهتم بـ ((السوشيال ميديا)) وغير نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دخل على منصة X قبل عامين فقط، وقال: ((لا أعتقد أن هناك برامج تتفق على التمثيل والخروج عن النص لإثارة الجدل، وبالنسبة لي لا أتابع كثيراً ((السوشيال ميديا)) ربما أرى بعض الردود، ولكني غير مهتم بعدد المتابعين لمن يقول إني أرغب في زيادة المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وآرائي لا تتأثر كذلك بتعليقات المتابعين)).

وشدد على أن السوشيال ميديا باتت مؤثرة الآن على كرة القدم، وعلى آراء البعض، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً قد يبدلون آراءهم وقناعاتهم بسبب ردود الأفعال في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكني لست مثلهم، قد اعترف بالخطأ عندما تتضح لي الصورة في أمر ما، وليس بسبب المتابعين، لأنه لا يهمني ردود الأفعال وأقول ما أنا مقتنع به تماماً.

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