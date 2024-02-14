25 فعالية رياضية تنطلق في دبي خلال أسبوع

تستضيف دبي 10 بطولات دولية كبرى، من بين 25 فعالية رياضية متنوعة تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتشهد مشاركة أكثر من 15 ألف رياضي ورياضية من داخل وخارج الدولة، وحضور أكثر من 90 ألف مشجع من مختلف الجنسيات والأعمار، تنطلق خلال الأسبوع الجاري في مختلف مناطق دبي.

وتتصدر بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 25 الجاري ويشارك فيها 16 منتخباً من مختلف قارات العالم.

وتنطلق يوم الأحد منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تبدأ بمنافسات السيدات لفئة 1000 نقطة، بمشاركة نخبة بطلات العالم في التنس تتقدمهن 9 من بين أفضل لاعبات العالم تتصدرهن المصنفة الأولى عالمياً إيغا شفيونتيك والمصنفة الثانية عالمياً أرينا سابالينكا، التي فازت أخيراً ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي، فضلاً عن المصنفة الثالثة عالمياً كوكو جوف، وتستمر منافسات السيدات حتى يوم 24 فبراير، فيما تنطلق منافسات الرجال يوم 26 فبراير وتستمر حتى 2 مارس ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم، يتقدمهم 3 من أفضل 10 على مستوى العالم، هم دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالمياً، وآندري روبليف المصنف الخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف التاسع عالمياً، والنجم الإسكتلندي آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات غراند سلام والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية.

وأكملت اللجنة المنظمة للجولة العالمية للتزلج على الألواح في الحدائق والشوارع للمحترفين الاستعدادات لاستضافة الحدث الفريد الذي يستقطب أكثر من 500 رياضي ورياضية من مختلف دول العالم يتنافسون في دبي للحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وتتواصل منافسات النسخة الثانية من بطولة ((دي بي ورلد العالمية للكريكيت)) T20 على استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية حتى بعد غدٍ، وتشهد مواجهات حماسية بين 6 فرق عالمية تتنافس للفوز باللقب، هي: ((أبوظبي نايت رايدرز)) و((ديزرت فايبرز)) و((دبي كابيتالز)) و((إم آي الإمارات)) و((غولف جاينتس)) و((الشارقة ووريورز))، وتشهد البطولة مشاركة نجوم عالميين في الكريكت من أبرزهم ((سونيل نارين)) من فريق ((ويست إينديز))، و((دايفيد وارنر)) من فريق ((أستراليا))، و((كريس جوردان)) من فريق ((إنغلند)).

وتتواصل منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو التي تقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي، ويتنافس فيها فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق مهرة أياكس للاستثمار، وفريق بنجاش دودسون وهوريل، وفريق الحبتور، وفريق ذئاب دبي كافو وفريق غنتوت، كما تختتم اليوم بطولة فزاع الدولية الرابعة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم الجائزة الكبرى دبي 2024 التي تقام في مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم ويتنافس فيها 573 لاعباً ولاعبة من 71 دولة.

ويختتم غداً السباق الدولي للقوارب الشراعية الحديثة إس بي 20 الذي يقام في نادي دبي للإبحار، كما تختتم أيضاً بطولة دبي العالمية للشراع الحديث وتقام بطولة ألفا الدولية للملاكمة المختلطة والمواي تاي في ذا أجندة يومي غد وبعد غد، وبطولة دبي الدولية المفتوحة للسباحة في مجمع حمدان الرياضي بداية من يوم غد وحتى الأحد المقبل، وكأس الممتاز للجمباز الإيقاعي التي تقام في نادي النصر الرياضي بمنطقة عود ميثاء.

وتقام فعالية اليوغا ضمن الدورة الرياضية العمالية الخامسة في أرينا إينوك الملاعب الرياضية بمنطقة القوز، وسباق بلومبرغ سكوير مايل للتابع في مركز دبي المالي الدولي، وبطولة دابا للملاكمة في فندق ميديا ون، وبطولة التزلج الحر على المنحدرات الجليدية في قاعة سكي دبي، والجولة الوطنية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية على شاطئ كايت بيتش.

وتستضيف دبي أوتودروم نهائي سباق السيارات السريعة للشرق الأوسط، وبطولة دي إس بي كي للدراجات النارية السريعة، ومهرجان الألعاب الأولمبية السبعة لموظفي بريد الإمارات في ملاعب دانوب الرياضية، وسباق تاون سكوير للجري، وبطولة القفز في واحة دبي للسيليكون، وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وكأس الريشة الطائرة من سي سي إيه في أكاديمية أساتذة الريشة، وسباق دبي للاستثمار للجري في حديقة دبي للاستثمار، وسباق دبي هاربر للجري في دبي هاربر، ومسيرة حارب السكري من لاند مارك.

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