4 ميداليات لمنتخبنا في اليوم الأول لـ «دولية فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم»

حقق منتخبنا 4 ميداليات، ذهبية وفضيتين وبرونزية في اليوم الأول لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم ((الجائزة الكبرى دبي 2024)) التي يسدل الستار عليها مساء اليوم.

وحلقت الإمارات بذهبية وفضية 100 متر على الدراجات الثلاثية الفئة تي 71 وتي 72 عن طريق خالد المرزوقي الذي نجح في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 25.98 ثانية، وراشد المحرمي صاحب الفضية بزمن ((29.17 ثانية)).

وفازت مريم الزيودي بفضية القرص اف 11، 37، 38، 40, 41, ((26/22)) متر خلف التونسية روعة تليلي صاحبة المركز الأول ((69/35)) متر، وفاز عمير يونس ببرونزية القرص بعد أن حل ثالثاً خلف المصري جمعة عبد الحميد صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية ((بمسافة 35/31)) متر.

وحقق المنتخب التونسي 4 ميداليات 3 ذهبيات وفضية عن طريق وليد كتيلة في سباق 100 متر الفئة تي 34 على الكراسي المتحركة وأحمد بن مصلح ((دفع الجلة)) أف 37 ورؤى تليلي اف 41 ((رمي القرص)) ومحمد نضال تي 53 سباق 100 متر على الكراسي.

وفاز الجزائري اسكندر عثماني بذهبية سباق 100 متر تي 13 ومواطنته نسيمة صايفي بذهبية الجلة اف 56 و57. وأحمد ميهدب بذهبية الصولجان اف 32. وحصل الكويتي أحمد المطيري على ذهبية 100 متر تي 33 على الكراسي المتحركة.

وفاز السعودي عبد الرحمن القرشي بذهبية سباق 100 متر تي 53 على الكراسي المتحركة بينما حصل السوري محمد خالد محمد على ذهبية الجلة اف 56 / 57.

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