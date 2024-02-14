9 أشواط مثيرة في ثامن سباقات مضمار العين

برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ينظم المضمار العيناوي مساء اليوم سباقه الثامن بالموسم ويتألف من 9 أشواط بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 535 ألف درهم.

وتستهل خيول الإنتاج المحلي المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق حفل الأمسية لتتسابق على لقب مبادلة لمسافة 2000 متر، ويبرز كل من (كاسر الوثبة) و(ايه اف مجهود) كمرشحين للصدارة والفوز باللقب في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر - هانديكاب - يسعى (مرقاب) للتتويج بلقب مجلس أبوظبي الرياضي (القسم الأول) غير أن مهمته لن تكون سهلة لوجود منافسين أقوياء مثل (حكيم العز)، و(ايه اف المريب) وغيرهما.

وتستمر الإثارة بالشوط الثالث إذ يقام سباق (مجلس أبوظبي الرياضي -القسم الثاني-) لمسافة 2000 متر - هانديكاب - ، وفي الشوط الرابع على لقب (الأرشيف والمكتبة الوطنية،) لمسافة 1800 متر تظهر خيول قوية للفوز باللقب مثل (زاجر الوثبة) والفرس (وينكد) و(غيم تايم) وغيرها. تعود الخيول المبتدئة للظهور مرة أخرى بالشوط الخامس لتتسابق على لقب (المسعود للسيارات) لمسافة 1400 متر.

في الشوط السادس يقام سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 متر، حيث يتطلع (ار بي سراب) للفوز ولكن عليه أن يتجاوز منافسين أقوياء مثل (الحبي) بقيادة ريتشارد مولن، و(ار بي كينغز باي) وغيرهما.

في الشوط السابع والذي ينطلق لمسافة 1000 متر - هانديكاب - يقام سباق (أريج الأميرات - القسم الأول)، ويعقبه الشوط الثامن للمسافة نفسها على لقب (أريج الأميرات - القسم الثاني).

تبلغ الإثارة قمتها في الشوط التاسع والختامي ، حيث يقام سباق (دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي) لمسافة 1000 متر، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً لوجود خيول قوية مثل (آر بي موني ميكر) و(ايه اف يبرهن).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز