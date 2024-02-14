40 متسابقاً يتنافسون على لقب دولية الشارقة للطيران الشراعي

يتنافس 40 طياراً من 25 جنسية مختلفة على لقب النسخة الخامسة لبطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي التي تقام على جبل الفاية، أحد أبرز المعالم الجغرافية وأهم السلاسل الجبلية في دولة الإمارات، بداية من يوم غد وحتى الأحد المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في مجلس الشارقة الرياضي أمس، وتحدث خلاله عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، نائب مدير اللجنة المنظمة. وأكد عيسى هلال أن موقع الحدث ((جبل الفاية)) موقع متفرد ونال إعجاب الاتحاد الدولي للرياضات الجوية والطيارين الذين شاركوا في البطولات الماضية، ويعد أفضل المواقع لممارسة رياضة الطيران الشراعي في العالم في مثل هذا الوقت من العام.

من جانبه، أكد الحمادي أن بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي تجسد التعاون المشترك والناجح بين اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ومجلس الشارقة الرياضي، وأن هذا التعاون يميز أبناء الإمارات.

شكر

وجه الحمادي الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه للرياضة والرياضيين وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، راعي البطولة، وإلى مجلس الشارقة الرياضي وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وإلى ((مياه زلال)) وخص بالشكر بلدية منطقة مليحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز