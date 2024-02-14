الصبح لا يأتي به غادر!

يروي ابن الجوزي - في كتابه (تلبيس إبليس) أن عبدالله بن أحمد بن حنبل سأل والده الإمام أحمد عن سر كثرة دعائه لرجلٍ بعينه عرف أنه لص فأجابه: ((لـمّا مَدَدْتُ يديّ إلى العُقاب وأخرِجتُ للسياط، إذا أنا بإنسانٍ يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لا، قال: أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوبٌ في ديوان أمير المؤمنين أني ضُربت ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق، وصبرتُ في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين))!

يورِد لنا أبو سعد الآبي هو الآخر في كتابه (نثر الدر) بأن أحد كبار اللصوص والشطّار في بغداد والملقّب بالخيّاط قال عن نفسه: ((ما سرقتُ جاراً قطُّ ولو كان عدواً، ولا سرقتُ كريماً وأنا أعرفه، ولا خُنْتُ مَن خانني، ولا كافأتُ غَدْراً بِغَدْر))، فحتى اللصوص كان لديهم مروءة وأخلاق لا يتنازلون عنها، ومهما بلغوا من السوء إلا أنهم يقفون مع الخير عندما يكون في محطته الأخيرة، وإنْ أساءوا لم يجعلوها ضد الكريم والجار والشريف، وتأبى نفوسهم أن يكون الغدر شيمةً لها وإن غدر فيهم من غدر!

تتقاطر حبات الماء من الوجوه المتوضئة وتدلف إلى مسجد في بلدٍ بعيد لتصطف فيه وقد وجّهت نواصيها لبارئها سبحانه، تعلو تكبيرة الإمام وتعم السكينة، لتنسلّ يد جبانٍ غادرة، قد قاسمهم كل شيء وأحْسنوا إليه كما لم يُحسِن إليه أهله، يُشهر بندقيته في بيت الله، ويطلق غِلَّ قلبه الأسود برصاص أردى فيه من أردى وجرح من جرح، لترتفع أرواح الشهداء من خير مكان وفي خير عمل، ويبوء الغادر بسوء صنيع لم يسبقه إليه إلا أسياده من خوارج ((القاعدة)) وعُشّاق قتل المصلين دوماً!

أعمارناً مُقدّرة وأيام رحيلنا من هذه الدنيا مُقدّرة، لا تنفعك فيها ((لو)) ولا يغيّر موعد يومك تحذير أو حذر، قال تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، ومَن صَعَدَتْ روحه نحسبه شهيداً بإذن الله ولا نُزكّي على الله أحداً، ومَن قَتَلَهُم وهم في أرضِ غُربة وفي بيت من بيوت الله لن يُطهّر جُرمه ماء القطْر، ولن يساوي الغادر في غدره إلا أولئك الذين يُزيفون الحقائق ويخرجون الحديث عن مساره وكأنهم يبررون غدر الدنيء!

((لماذا كانوا بالصومال أصلاً؟))، هكذا يقول بعضهم متهكماً، فيصفق له أمثاله مِن سَقَط المتاع، وكأنهم يقولون إنهم يستحقون ما حدث لأنهم في بلدٍ غير بلدهم وما داموا من العسكر فإن وجودهم مريب، ولو تركوا ((دلاختهم)) التي يظنونها ذكاءً ولوذعيةً وبحثوا قليلاً في الإنترنت لوجدوا أنّ الوحدات العسكرية والإغاثية الإماراتية تتواجد في الصومال الشقيق بناءً على طلب ((رسمي)) من الحكومة الصومالية ((الرسمية))، وتم توقيع هذه الاتفاقية بشكلٍ ((رسمي)) بداية العام الماضي بحضور وزير الدفاع الصومالي ((الرسمي)) في أبوظبي للتعاون العسكري والأمني بعد أن اجتاح تنظيم حركة الشباب الإرهابي البلاد وفقدت الحكومة مساحات شاسعة أمام طوفان هذا التنظيم المتصل بـ((القاعدة)) والتي بيّنت أن سقوط البلد بكامله هي مسألة وقت لا أكثر!

بموجب هذه الاتفاقية وبتنسيق كامل مع الحكومة الصومالية قامت الإمارات بدفع مجلس الأمن لرفع حظر التسليح عن الحكومة الصومالية والمفروض منذ عام 1992، وتم تمويل بناء وتشغيل مراكز تدريب ومستشفى ميداني، بالإضافة لتدريب وتسليح ودفع رواتب 3 آلاف عسكري صومالي من قوات الشرطة لتعزيز الأمن في العاصمة مقديشو، ودفعت رواتب أكثر من 2400 جندي من القوات الصومالية التي قامت بتدريبها، وموّلت ابتعاث قوات صومالية خارج البلاد للتدريب لزيادة كفاءتها القتالية، وتم عمل تأهيل عالي لخمس كتائب من الجيش الصومالي، الأمر الذي أدّى إلى تحقيق انتصارات متتالية على تنظيم حركة الشباب الإرهابي واستعادة مساحات كبيرة من الأراضي منه.

هذه النقاط يستميت أعداء الإمارات لإخفائها، ويملأون وسائل التواصل بسيل جارف من الأكاذيب في سياق متصل من محاولات شيطنة الإمارات، ويصفق خلفهم ويعيد أكاذيبهم وتلفيقاتهم الفارغون ومن يتبع كل ناعق، فالإمارات يخوض معها خصومها ((المختبئون)) دوماً حرباً دنيئة، عمادها الكذب ودليلها التزوير وبرهانها التلفيق، وما دام المدافعون عن الحقيقة قِلّة سيبقى صوت الباطل عالياً.. باطلٌ لا يملك شرف الخصومة ولا يحمل حتى مروءة اللصوص!