ليلة القبض على الصدارة

كان ديربي دبي بين الوصل والنصر في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بمثابة اختبار حقيقي لصدارة الوصل بنقاطها الخمس، لا سيما بعد فترة التوقف الطويلة التي بلغت 50 يوماً، كان الكل يترقب مدى قدرته على الثبات ومدى رغبته وعزيمته في المضي قدماً نحو اللقب الغائب منذ العام 2007، خصوصاً وأن المباراة كانت تشكل موقعة صعبة وقاسية وغير مأمونة، كما هي حال الديربيات، أمام جاره ونده التقليدي النصراوي بثوبه الجديد مع المدرب شرودر.

وعلى الرغم من أن المباراة جاءت كما توقعها الكثيرون صعبة، بعد أن أبلى فيها النصر بلاءً حسناً، وظهر فيها قوياً متطوراً ومترابطاً، مؤكداً استفادته من فترة التوقف، ومن قدرات مدربه الجديد الذي أحدث بصمة واضحة، ربما تعيد النصر، ولو بعد حين، إلى سيرته الأولى، فكل الدلائل المبدئية تشير إلى أنه ربما وجد ضالته في هذا المدرب التكتيكي قوي الشخصية، فهذه النوعية تحديداً أراها تتناسب مع احتياجات الأزرق العنيد!

نعم، رغم هذا الظهور النصراوي الملفت، ورغم أن الوصل عانى كثيراً أمام انضباط وتركيز العميد، إلا إنه تمكن في النهاية من تحقيق الفوز الصعب بهدف وحيد ومن كرة ثابتة، ظنها الجميع تسللاً لولا (الفار) الذي أجاز الهدف بفارق سنتيمتر لا غير تنفست معه الجماهير الوصلاوية التي ملأت المدرجات الصعداء.

وهكذا يمر الوصل من عنق الزجاجة ومن أصعب المواقع ليؤكد صدارته ويحافظ على نقاطها الخمس في نهاية الدور الأول.

آخر الكلام

هناك مباريات تكسب ولا تلعب، وكان هذا لسان حال الوصل في الديربي، غير أنه في حاجة ماسة لتجديد الهمة، فالذي يطارده فريقان متمرسان، (دير بالك)!